Kanada ďalšie prekvapenie nedopustila. Súperovi nadelila debakel, skórovala už v úvode

MS v hokeji U18 2026 - skupina A
Kanada - Lotyšsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Góly: 1. Vandenberg, 13. Lawrence, 22. Valentini, 49. Zhilkin, 58. Eshkawkogan, 60. Olsen
Kanadskí hokejisti zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčín si bez problémov poradili s Lotyšmi 6:0.
Obhajcovia titulu si tak napravili chuť po nečakanej úvodnej prehre so Slovenskom 1:2.
