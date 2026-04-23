    Kanada ďalšie prekvapenie nedopustila. Súperovi nadelila debakel, skórovala už v úvode

    Momentka zo zápasu Kanada - Lotyšsko.
    Momentka zo zápasu Kanada - Lotyšsko. (Autor: Hockey Canada)
    Sportnet, TASR|23. apr 2026 o 16:48
    Obhajcovia titulu si tak napravili chuť po prehre so Slovenskom.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Kanada - Lotyšsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

    Góly: 1. Vandenberg, 13. Lawrence, 22. Valentini, 49. Zhilkin, 58. Eshkawkogan, 60. Olsen

    Kanadskí hokejisti zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčín si bez problémov poradili s Lotyšmi 6:0.

    Obhajcovia titulu si tak napravili chuť po nečakanej úvodnej prehre so Slovenskom 1:2.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    1

    1

    0

    0

    0

    6:1

    3

    2.

    Slovensko

    1

    1

    0

    0

    0

    2:1

    3

    3.

    Lotyšsko

    0

    0

    0

    0

    0

    0:0

    0

    4.

    Kanada

    1

    0

    0

    0

    1

    1:2

    0

    5.

    Nórsko

    1

    0

    0

    0

    1

    1:6

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Momentka zo zápasu Kanada - Lotyšsko.
    Momentka zo zápasu Kanada - Lotyšsko.
    Kanada ďalšie prekvapenie nedopustila. Súperovi nadelila debakel, skórovala už v úvode
