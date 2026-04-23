ONLINE: Kanada - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Kanady a Lotyšska dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kanada - Lotyšsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
23.04.2026 o 14:00
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Hezký den, vážení diváci, čtenáři, dnes nás čeká duel z MS hráčů do 18 let. Já vám přiblížím utkání mezi jasným favoritem, který však včera klopýtnul velmi překvapivě s domácím Slovenskem – 1:2. Kanada vyhrála poslední dva šampionáty v této kategorii a tak je tato prohra v podstatě blamáží. Pro Slováky? To je absolutní energie a euforie do dalších zápasů. Utkání začíná v příjemných 14 hodin. Kdo si chce dát odpolední mač?
Na turnaji to pro Lotyše bude premiéra, letošní. V úvodní hrací den měli odpočinek. První den šampionátu přinesl dva překvapivé výsledky, Češi přehráli USA těsně 3:2 po prodloužení. V druhé skupině zase domácí Slovensko senzačně urvalo 3 boy s Kanadou. První mač dopadl jasně pro Švédy 7:2 nad Německem a Finové rozstříleli Norsko 6:1. Pro Lotyše bude pravděpodobně nejdůležitější zápas s Norskem, kde se od něj čekají body, pak možná Slovensko, které má letos asi skvělý mančaft, no, bude to zajímavé. Na minulém MS stejné kategorie skončili Lotyši ve čtvrtfinále na hokejkách Američanů. Prohráli 3:6. V baráži porazilo Norsko Švýcary těsně 5:4 a Švýcarsko, ač v poslední době hokejová země, prohrálo a muselo se pakovat z nejvyšší divize MS U18. Překvapení. Letos však po třech zápasech v nižší divizi vede tabulku se třemi výhrami. Vypadá to na jednoroční záležitost. Počkejme však do posledního duelu.
Výsledky Lotyšů (loni)
Lotyšsko – Norsko 2:1 sn
Lotyšsko – Kanada 1:7
Lotyšsko – Finsko 2:10
Lotyšsko – Slovensko 0:5
Čtvrtfinále
Lotyšsko – USA 3:6 – eliminace z turnaje
Loňská cesta Kanady za zlatem
Skupina
9:2 vítězství nad Slovenskem
7:1 vítězství nad LOtyšskem
5:1 vítězství nad Finskem
8:1 vítězství nad Norskem
Play off
Čtvrtfinále
Kanada – Česko 3:2
Semifinále
Kanada – Slovensko 4:0
Finále
Kanada – Švédsko 7:0
Pořadí na minulém šampionátu
Kanada – 1. místo
Lotyšsko – 8. místo
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.