    ONLINE: Kanada - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Kanada - Lotyšsko: ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18).
    Kanada - Lotyšsko: ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. apr 2026 o 11:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji U18 2026: Kanada - Lotyšsko.

    Hokejisti Kanady a Lotyšska dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
    ONLINE PRENOS: Kanada - Lotyšsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
    23.04.2026 o 14:00
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Hezký den, vážení diváci, čtenáři, dnes nás čeká duel z MS hráčů do 18 let. Já vám přiblížím utkání mezi jasným favoritem, který však včera klopýtnul velmi překvapivě s domácím Slovenskem – 1:2. Kanada vyhrála poslední dva šampionáty v této kategorii a tak je tato prohra v podstatě blamáží. Pro Slováky? To je absolutní energie a euforie do dalších zápasů. Utkání začíná v příjemných 14 hodin. Kdo si chce dát odpolední mač?
    Na turnaji to pro Lotyše bude premiéra, letošní. V úvodní hrací den měli odpočinek. První den šampionátu přinesl dva překvapivé výsledky, Češi přehráli USA těsně 3:2 po prodloužení. V druhé skupině zase domácí Slovensko senzačně urvalo 3 boy s Kanadou. První mač dopadl jasně pro Švédy 7:2 nad Německem a Finové rozstříleli Norsko 6:1. Pro Lotyše bude pravděpodobně nejdůležitější zápas s Norskem, kde se od něj čekají body, pak možná Slovensko, které má letos asi skvělý mančaft, no, bude to zajímavé. Na minulém MS stejné kategorie skončili Lotyši ve čtvrtfinále na hokejkách Američanů. Prohráli 3:6. V baráži porazilo Norsko Švýcary těsně 5:4 a Švýcarsko, ač v poslední době hokejová země, prohrálo a muselo se pakovat z nejvyšší divize MS U18. Překvapení. Letos však po třech zápasech v nižší divizi vede tabulku se třemi výhrami. Vypadá to na jednoroční záležitost. Počkejme však do posledního duelu.
    Výsledky Lotyšů (loni)

    Lotyšsko – Norsko 2:1 sn

    Lotyšsko – Kanada 1:7

    Lotyšsko – Finsko 2:10

    Lotyšsko – Slovensko 0:5

    Čtvrtfinále

    Lotyšsko – USA 3:6 – eliminace z turnaje
    Loňská cesta Kanady za zlatem

    Skupina

    9:2 vítězství nad Slovenskem

    7:1 vítězství nad LOtyšskem

    5:1 vítězství nad Finskem

    8:1 vítězství nad Norskem

    Play off

    Čtvrtfinále

    Kanada – Česko 3:2

    Semifinále

    Kanada – Slovensko 4:0

    Finále

    Kanada – Švédsko 7:0
    importantPořadí na minulém šampionátu

    Kanada – 1. místo

    Lotyšsko – 8. místo
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    1

    1

    0

    0

    0

    6:1

    3

    2.

    Slovensko

    1

    1

    0

    0

    0

    2:1

    3

    3.

    Lotyšsko

    0

    0

    0

    0

    0

    0:0

    0

    4.

    Kanada

    1

    0

    0

    0

    1

    1:2

    0

    5.

    Nórsko

    1

    0

    0

    0

    1

    1:6

    0

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Kanada - Lotyšsko: ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18).
    Kanada - Lotyšsko: ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18).online
    ONLINE: Kanada - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)
    dnes 11:00
