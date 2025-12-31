ONLINE: Kanada - Fínsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Kanada a Fínsko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
01.01.2026 o 02:30
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Finsko
Finové mají na letošním šampionátu nejlepší obranu ze všech týmů, když během tří utkání inkasovali jen čtyři góly. Suomi si snadno poradili s Dánskem a Lotyšskem, proti českému výběru však narazili a mohli být rádi za bod, který získali za prohru v prodloužení. Finové hned v úvodu inkasovali gól během dlouhého pětiminutového oslabení a v dalším průběhu přečkali několik obrovských šancí, 19 sekund před koncem však dokázali vyrovnat.
Kanada
Tým Kanady vyhrál na letošním šampionátu všechny tři dosavadní zápasy, když si poradil s Českem, Lotyšskem a naposledy Dánskem. Obrovskou hrozbou javorových listů jsou početní převahy. Gavin McKenna proti Dánům zkompletoval hattrick, zatímco kapitán Carter Martone vstřelil dvě branky. Další parádní zápas odehrál obránce Zayne Parekh, který proti Česku vstřelil dva góly a proti Dánsku přidal dva kanadské body za branku a asistenci.
Kanada má po vysokém vítězství nad Dánskem jistotu nejhůře druhého místa ve skupině B a na Nový rok ji čeká přímý souboj o první místo ve skupině proti týmu Finska. Suomi ztrácí na javorové listy pouze jeden bod. Oba týmy už mají jistou účast ve čtvrtfinále šampionátu.
