Slafkovský sa vracia! Slovák sa znova objaví v zostave Montrealu

Portál Montreal Hockey Now sa dokonca pohráva s myšlienkou, že by hlavný tréner Martin St. Louis mal vyskúšať draftovú jednotku v elitnej formácii v spoločnosti dvojice Call Caulfield a Nick Suzuki.

Podľa kanadského portálu 985fm.ca by mala jednotka draftu hrať v tretej formácii so Seanom Monahanom a Kirbym Dachom.

O dva dni proti Dallasu však už nenastúpil pre zranenie v hornej časti tela. Malo by ísť o problémy so zápästím. Potvrdil to obranca Arber Xhekaj, kanadský hokejista s albánsko-českými koreňmi, ktorý dodal že by to nemalo byť vážne zranenie.

Osemnásťročný Košičan napriek zraneniu odcestoval s tímom na trip, svoj šiesty zápas v profilige by si mohol pripísať už proti St. Louis Blues.

V utorok hrá Montreal proti Minnesote Wild a vo štvrtok proti Winnipegu Jets.