Strelil gól a poslal súpera kadeľahšie. Slafkovského meno skandovali dlhé minúty

MONTREAL. Zápas Montreal verzus Arizona, 29. minúta. Montreal Canadiens sú v útočnom pásme, no puk na hokejkách nemajú.

Tentoraz nehľadal spoluhráčov. Zdravo namotivovaný riešil situáciu priamočiaro. Pohol sa ešte pár metrov na vrchol kruhu a vystrelil.

Urobil to v pravej chvíli. Skoro na to, aby jeho pokus zablokovali dobiedzajúci súperi, no zároveň v momente, keď už bol v sľubnej pozícii.

Prvý brankár, ktorému dal gól, je Connor Ingram. Draftová jednotka ho prekonala projektilom smerom na lapačku.

Na Slafkovskom sa následne prejavila radosť aj pocit zadosťučinenia. K oslave Canadiens sa z diaľky primiešal spomínaný Brown, no Slovák zvládol situáciu s nadhľadom a súpera odzbrojil pohľadom, za ktorý by sa nehanbil ani Lukáš Latinák.

Následne ho – spolu s Xhekajom – nie najslušnejším spôsobom poslal kadeľahšie.

VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského v NHL.