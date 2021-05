Po ďalšej prehre v derby reagoval aj Kmotrík. Vyvodíme dôsledky, sľubuje

Ak by vyhral v nedeľu v Trnave, obhájil by titul bez ohľadu na iné výsledky.

„V úseku medzi prvým a druhým inkasovaným gólom sme si vytvorili viac akcií, no nebolo ich dosť. V určitých momentoch sme boli blízko ku gólu. Po druhom inkasovanom góle to bolo v závere jednoducho zlé,“ hovoril Milanič.

Dnes sme mali šancu napraviť dojem z posledných nevydarených výkonov, namiesto toho dostali všetci, ktorí nám verili, krutú ranu. Ako generálneho riaditeľa klubu, ale najmä ako slovanistu, ma to neskutočne bolí a bolí to určite aj vás všetkých.

Greif: Tabuľku ani nesledujem

Brankár Dominik Greif zneškodnil pár ďalších sľubných akcií Trnavy. Po zápase sa do hodnotenia horších výsledkov nepúšťal.

„Radšej to hodnotiť nebudem, na to máme ľudí v klube. Prenechal by som to iným,“ vravel po zápase v rozhovore pre Orange Sport.

Brankár Slovana pôsobil rezignovane a rozladene. „Nie som tu na to, aby som hľadal problémy. Oni dali tri góly, my žiaden,“ pokračoval.

Slovan môže potvrdiť titul najbližšiu nedeľu, keď na Tehelnom poli privíta druhú Dunajskú Stredu. Vzhľadom na sedembodový náskok mu na trofej bude stačiť aj remíza.

„Úprimne neviem, aký je náskok. Nesledujem tabuľku,“ zakončil rozhovor Greif.