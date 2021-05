Trnava rozobrala Slovan v tradičnom derby. O titule stále nie je rozhodnuté

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Chceli sme sa udržať na víťaznej vlne a emócii a z toho ťažiť. Od začiatku sme sa chceli sústrediť na svoju hru. To sa nám darilo. Chalani boli v podstate celý zápas na ihrisku lepší, víťazstvo si určite zaslúžili.

Vyhrať dvakrát po sebe so Slovanom, to už je veľká vec. Chalani si zaslúžia absolutórium, sú na ihrisku výborní. Naposledy Trnava porazila Slovan dvakrát po sebe pred osemnástimi rokmi. Chceli sme aj túto sériu zahodiť, sme šťastní, že sme boli pri tom."

Darko Milanič, tréner Slovana: "Dnes sme nedosiahli náš cieľ, mali sme veľmi dobrú príležitosť ukázať v derby proti solídnemu súperovi, že máme kvalitu. Mohli sme vyhrať titul, ale všetko sa od začiatku kazilo. Nezačali sme dobre, boli sme pod tlakom, volili sme zlé riešenia, neskoro sme boli pri druhých loptách.

Medzi prvým a druhý gólom sme mali niekoľko šancí, ale nebolo ich dosť. Po druhom inkasovanom góle to už bolo v našom podaní zlé. Je to škoda, nezískali sme ešte titul, ale stále máme šancu to urobiť v ďalšom kole."