Kmotrík sa po dlhšom čase ozval: Ako je to s príchodom veľkých posíl?

BRATISLAVA. Po poslednom zápase proti FC Midtjylland (1:4) ľudia na Tehelnom poli pískali. Slovan v prípravných zápasoch nepôsobil dobre, čo vyvoláva rozpaky fanúšikov. Aj asistent trénera Boris Kitka priznal, že tím nie je vo forme. Šéfstvo Slovana sľubovalo veľké posily na čele s Lukášom Haraslínom, aj rekordné investície, čo sa zatiaľ nenapĺňa. Slovan čaká už budúci týždeň v utorok prvý zápas 2. predkola Ligy majstrov proti Zrinjski Mostar. Generálny riaditeľ Slovan Ivan Kmotrík odpovedal vo svojom vlastnom podcaste na otázky fanúšikov.

Nakoľko je reálny príchod Haraslína "Je to moja vnútorná túžba ho priniesť. Môže byť náhrada za Juraja Kucku, či Vladimíra Weissa. Taká osobnostná. Odchovanec Slovana, Bratislavčan a správny typ, ktorý by mal raz za Slovan hrať. Vyzerá to tak, že sa nám to toto leto nepodarí. Som presvedčený, že si Lukáš jedného dňa dres Slovana oblečie. Záujem bol obojstranný, ale je viazaný kontraktom. So Spartou dnes nie je možná dohoda. V tomto letnom prostredí to nie je pre nich téma. Sme okamžite otvorení rokovať. Z troch strán sú dve naklonené, ale jedna nosí karty v rukách. Je to Sparta. Bohužiaľ, dnes to nie je reálne."

Ako je spokojný s prestupmi? „Darí sa nám napĺňať, čo sme si pred sezónou zadefinovali ako cieľ. Káder skladáme, ako sme chceli. Vyberáme tak, ako sme hráčov skautovali. Nejdeme do neznáma. Stále však niečo tomu chýba. Ak sa nám podarí naplniť potenciál hráčov, čo sme priniesli, tak tím môžeme byť ešte kvalitnejší ako minulý rok."

Príde Martin Erlič z Bologne? „Vieme, že sa v defenzíve musíme posilniť. Chceme priniesť minimálne jedeného stopéra. Ideálne dvoch. O Martina máme enormný záujem. Niekoľkokrát som s ním telefonoval, záujem je aj z jeho strany. Snažíme sa nájsť zhodu s Bolognou, čo je momentálne veľmi náročné. Nie sme tak blízko, aby sme mohli povedať, že sa nám tento transfer podarí. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sa nám to podarilo. Finančné nároky hráča i klubu sú veľmi vysoké. Snažíme sa nájsť formu, aby sme to boli schopní urobiť. Je to hráč enormnej kvality, ktorý by nám určite pomohol. Súperíme oňho s ďalšími klubmi. Budeme bojovať."

Plány s akadémiou „Máme viacej alternatív. Rekonštrukcia už existujúcej na Rapide, alebo výstavba úplne novej a na zelenej lúke. Riešime to už niekoľko mesiacov, či rokov. Nie je to jednoduché. Takýto projekt sa nerodí ľahko. Potrebujete pozemky, priestor i financie. Je to veľmi horúca téma. Klub nie je v takej situácii, že by nemal kde trénovať. Mal som možnosť sa baviť s predstaviteľmi Dinama Záhreb, sme na to lepšie ako oni. Aj keď sú schopní vyprodukovať viacej hráčov. Máme nového šéfa mládeže Samuela Slováka, ktorý priniesol nový vietor do klubu. Je to správny človek, ktorý môže klubu veľmi pomôcť. Môže to dobre napredovať."

Tréner Samuel Slovák v zápase Kazachstan - Slovensko v Lige národov. (Autor: TASR)

Ciele Slovana "Slovan má rovnaké ciele. Reprezentovať Slovensko v rámci európskych súťaži. Bolo by pekné, ak by sa tento rok podarila Európska liga. Budeme bojovať o náš sen, čo je Liga majstrov. Dôležité je, aby sme prešli cez prvú prekážku (Zrinski Mostar) a zabezpečili si Európsku konferenčnú ligu (EKL). Potom uvidím, na čo máme. Už som to povedal. V EKL môžeme ísť veľmi ďaleko a bojovať o semifinále, možno aj finále. V Európskej lige je cieľ postúpiť možno z hlavnej fázy ďalej. A v Lige majstrov je sen získať prvé body. "

O novom investorovi „Je to živá téma. O klub je stále záujem z viacerých strán. Stále nie sme s nikým dohodnutí. Slovan je v stopercentnom vlastníctve našej rodiny. Ak nájdeme partnera s podobnou víziou, tak ho radi privítame. Pre mňa je dôležité, aby klub rástol a nie koľko percent naša rodina vlastní. Investovali sme enormné množstvo energie a financií. Stále hľadáme aj partnera, ktorý by niesol meno štadióna. " Skautské oddelenie „Konečne funguje. Vidíme prvé výsledky. Od januára chlapci naplno zarezávajú a všetko funguje naplno, tak ako má. S Robom Vittekom sme o tom veľa rozprávali. Podarilo sa nám vytvoriť dobrý tím. Pracujeme veľa s dátami, snažíme sa využívať analýzy."

Vráti sa Andraž Šporar? "Môj vzťah so Šporarom je nadštandardný. Sme spolu často v kontakte. Nedávno sme si telefonovali. V zime sme boli blízko k tomu, aby opäť obliekol dres Slovana. Je tu však Dávid Strelec a my hráme systémom na jedného útočníka. Ťažko je to namixovať tak, aby sme ´nezabili Dávidova´. Vieme aká je Šporar osobnosť. Iste by nebol spokojný s tým, ak by bol striedajúci hráč."