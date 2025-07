Kmotrík ho veľmi chce, exšéf Slovana brzdí: Tak nezmyselný balík zaplatiť nemôžeme

Podľa servera Transfermarkt má hodnotu 7,5 milióna eur. Ak by mal Haraslín zmluvu iba do leta budúceho roka (2026), tak by dnes sotva niekto zaňho investoval túto sumu. Slovenský krídelník mal nedávno už dvadsaťdeväť.

„Viem, za aké ceny sa nakupuje v Česku, tak nezmyselný balík my zaplatiť nemôžeme. Keby chlapcom končili zmluvy, viem si predstaviť, že by sme si ich dovoliť mohli,“ vravel nedávno pre idnes.cz Petr Kašpar.

Ak je pravda, že kontrakt Haraslína skončí v Sparte budúce leto, tak Slovan môže cítiť šancu. O rok ho môže získať bez odstupného. Tak ako trebárs v minulosti Juraja Kucku, či Róberta Maka.

„Ak by som povedal, že pre nás nie je Haraslín zaujímavý, tak by som bol blázon. Je to náš odchovanec. Je vo veku, že by sa mohol vrátiť domov."