Slovan má zaplatiť nevídanú sumu. Šetrí Kmotrík na najväčší prestup v dejinách?

Martin Erlić podľa talianskych médií mieri do bratislavského Slovana. „Senzačný prestup chorvátskeho reprezentanta, ktorý bol spájaný s Dinamom Záhreb. Skončí tam, kde ho nikto nečakal,“ napísal denníka tportal.hr. Myslel na Slovan.

V lete minulého roka ho Bologna vykúpila zo Sassuolo za sedem miliónov. Zmluvu podpísal až do leta 2029.

Je reálne, že by slovenský majster získal na slovenského pomery takto drahého hráča?

Ak sa Slovanu podarí transfer chorvátskeho stopéra, tak to iste bude najdrahšia investícia v dejinách Slovana. A tým pádom aj celej slovenskej ligy. Suverénne.

Bologna patrí medzi lepší priemer talianskej ligy a má káder s hodnotou asi 335 miliónov eur.

Bologna pýtala 7 miliónov

O Erlića sa zaujíma aj Parma i Lecce, čo sú kluby zo Seria A.

"Finančné nároky hráča i klubu sú veľmi vysoké. Snažíme sa nájsť formu, aby sme to boli schopní urobiť. Je to hráč enormnej kvality, ktorý by nám určite pomohol. Súperíme oňho s ďalšími klubmi. Budeme bojovať," dodal Kmotrík.

"Nie sme tak blízko, aby sme mohli povedať, že sa nám tento transfer podarí. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sa nám to vyšlo," dodal.

Šéf Slovana priznal, že musia priniesť minimálne jedného stopéra. Ideálne dvoch.