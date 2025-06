Prišiel zanedbaný, bol to risk. Cena slovanistu šla extrémne hore, ako nikdy predtým

BRATISLAVA. Slovan v týchto dňoch ponúka výpredaj: „Získaj Kráľovskú edíciu dresov s logom Ligy majstrov za exkluzívnu cenu so zľavou -25 percent,“ láka.

Takto pred dvoma rokmi prišiel do Slovana zanedbaný. Priamo z Talianska. Mal iba dvadsaťdva, ale jeho výkonnosť stagnovala.

„Je tu prakticky bez tréningu. Bolo to na riziko, vabank. Ale Strelo bude dávať góly, ja mu verím. Mal málo hernej praxe, ale verím, že bude pre nás posilou a vzájomne si pomôžeme,“ vyhlásil v lete 2023 tréner Slovana Vladimír Weiss.

V Slovane mal Dávid Strelec reštartovať kariéru a mnohí pochybovali, že sa mu to podarí.

V decembri 2024 mal cenovku už štyri milióny. V marci 2025 to bolo 6,5 milióna. V uplynulej klubovej sezóne sa stal s 20 gólmi najlepší strelec Niké ligy. Celkovo strelil dvadsaťpäť gólov, čiž má za sebou životnú sezónu.

Najviac si Kmotrík sľubuje hlavne od jedného mena a hráča, ktorý by mal všetko naštartovať. Dávid Strelec hráva za Slovan od šiestich rokov. Je produktom akadémie Slovana, ktorá vznikla v roku 2015.

Šéfstvo Slovana avizuje kroky, ktoré by mali začať novú éru.

Nikdy predtým sa nestalo, že by cena hráča po jeho príchode do slovenskej ligy šla tak výrazne hore. Tobôž nie po dvoch rokoch a príchode zo zahraničia. Posun sedem miliónov smerom hore nemá obdobu.

Kmotrík má jasný plán. Chce predať Strelca do klubu, kde sa následne presadí a bude šíriť dobré meno Slovana, že aj tam vyrastajú zaujímaví hráči. To by malo podľa generálneho riaditeľa zdvihnúť cenu aj ďalších hráčov slovenského majstra.