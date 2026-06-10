    Irán hrá v krajine, s ktorou je vo vojne. Trénuje radšej v Mexiku, Trump nechce teroristov

    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|10. jún 2026 o 12:05
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    Irán sa v šestnásťfinále môže stretnúť s USA.

    28. februára 2026 zaútočili Spojené štáty americké a Izrael na Irán. Mierili na vojenské a politické ciele a zabili viacerých vodcov, vrátane najvyššieho - Ali Khameneia.

    Irán odpovedal útokmi a vojna trvá už viac ako tri mesiace.

    Ázijská krajina teraz mieri do USA. Iránski futbalisti postúpili na MS vo futbale 2026 a tri skupinové zápasy odohrajú v Los Angeles a v Seattli.

    Nastane tak nevídaná situácia. Irán bude hrať v krajine, s ktorou je vo vojne.

    Tím Melli, ako Iráncov prezývajú, sa na turnaj prebojoval ešte vlani v marci medzi prvými. O rok neskôr sa však začalo špekulovať, či na šampionát vôbec nastúpi.

    Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že futbalistom Iránu neodporúča účasť na MS pre ich vlastnú bezpečnosť. Dokonca sa špekulovalo, že by ich mohli nahradiť Taliani.

    Po zopár mesiacoch však aj Trump zmenil rétoriku a tvrdí, že Iránci sú na MS vítaní.

    Biely dom: Nedovolíme im prepašovať teroristov

    Hráči Iránu cestovali do Severnej Ameriky z Turecka, kde trénovali už od polovice mája. Pred odletom v napätí čakali, či im udelia americké víza.

    Väčšina mužstva, vrátane všetkých hráčov a trénerov, ich dostala. Na územie USA môžu vstúpiť len v deň, keď hrajú zápas.

    Dovedna pätnásť zástupcov výberu, vrátane prezidenta federácie, šéfa bezpečnostnej služby, analytikov či mediálnych zástupcov, povolenie na vstup do USA nedostalo.

    „Nedovolíme im zneužiť náš systém, aby sem prepašovali teroristov,“ komentoval situáciu Biely dom a dodal, že víza, ktoré Iránci nutne potrebovali na to, aby mohli odohrať svoje zápasy, aj dostali.

    Iránsku futbalovú federáciu toto rozhodnutie zaskočilo: „FIFA, ako riadiaci orgán, má povinnosť k situácii pristúpiť a zabezpečiť víza pre členov iránskej reprezentácie, ktorí sú s mužstvom v kempe a ktorých prítomnosť je pre tím nevyhnutná.“

    „Hovoríme hráčom, že čokoľvek sa deje vonku, je mimo našej kontroly. Najdôležitejšie je, aby sme sa sústredili na to, čo je vo vnútri: tím, súdržnosť, vzťahy medzi hráčmi a realizačným tímom,“ hovoril jeden z lídrov mužstva Alireza Jahanbakhsh pre magazín TheAthletic.

    Podľa jeho slov je atmosféra v mužstve dobrá.

    „Prekvapilo ma, akí sme si blízki, a to aj napriek situácii doma a napriek tomu, že nemôžeme byť s našimi rodinami. Chlapcom som povedal, že to bude dlhý kemp a preto si z toho musíme spraviť zábavu, aby nám nič zvonku nechýbalo,“ dodal.

    Alireza Jahanbakhsh.
    Alireza Jahanbakhsh. (Autor: TASR/AP)

    Autobusom išli 40 hodín a držali školské tašky

    Atmosféra v tureckom kempe bola v posledných týždňoch uvoľnenejšia, ako keď do neho prišli v marci pred prípravnými zápasmi s Nigériou a Kostarikou.

    Stále menej ako mesiac po začiatku vojny sa z Teheránu museli presúvať autobusom. Strastiplná cesta trvala 40 hodín.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Irán hrá v krajine, s ktorou je vo vojne. Trénuje radšej v Mexiku, Trump nechce teroristov
    Samuel Grega|dnes 12:05
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    Domov»MS vo futbale 2026»Irán hrá v krajine, s ktorou je vo vojne. Trénuje radšej v Mexiku, Trump nechce teroristov