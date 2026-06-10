Irán hrá v krajine, s ktorou je vo vojne. Trénuje radšej v Mexiku, Trump nechce teroristov

28. februára 2026 zaútočili Spojené štáty americké a Izrael na Irán. Mierili na vojenské a politické ciele a zabili viacerých vodcov, vrátane najvyššieho - Ali Khameneia.
Irán odpovedal útokmi a vojna trvá už viac ako tri mesiace.
Ázijská krajina teraz mieri do USA. Iránski futbalisti postúpili na MS vo futbale 2026 a tri skupinové zápasy odohrajú v Los Angeles a v Seattli.
Nastane tak nevídaná situácia. Irán bude hrať v krajine, s ktorou je vo vojne.
Tím Melli, ako Iráncov prezývajú, sa na turnaj prebojoval ešte vlani v marci medzi prvými. O rok neskôr sa však začalo špekulovať, či na šampionát vôbec nastúpi.
Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že futbalistom Iránu neodporúča účasť na MS pre ich vlastnú bezpečnosť. Dokonca sa špekulovalo, že by ich mohli nahradiť Taliani.
Po zopár mesiacoch však aj Trump zmenil rétoriku a tvrdí, že Iránci sú na MS vítaní.
Biely dom: Nedovolíme im prepašovať teroristov
Hráči Iránu cestovali do Severnej Ameriky z Turecka, kde trénovali už od polovice mája. Pred odletom v napätí čakali, či im udelia americké víza.
Väčšina mužstva, vrátane všetkých hráčov a trénerov, ich dostala. Na územie USA môžu vstúpiť len v deň, keď hrajú zápas.
Dovedna pätnásť zástupcov výberu, vrátane prezidenta federácie, šéfa bezpečnostnej služby, analytikov či mediálnych zástupcov, povolenie na vstup do USA nedostalo.
„Nedovolíme im zneužiť náš systém, aby sem prepašovali teroristov,“ komentoval situáciu Biely dom a dodal, že víza, ktoré Iránci nutne potrebovali na to, aby mohli odohrať svoje zápasy, aj dostali.
Iránsku futbalovú federáciu toto rozhodnutie zaskočilo: „FIFA, ako riadiaci orgán, má povinnosť k situácii pristúpiť a zabezpečiť víza pre členov iránskej reprezentácie, ktorí sú s mužstvom v kempe a ktorých prítomnosť je pre tím nevyhnutná.“
„Hovoríme hráčom, že čokoľvek sa deje vonku, je mimo našej kontroly. Najdôležitejšie je, aby sme sa sústredili na to, čo je vo vnútri: tím, súdržnosť, vzťahy medzi hráčmi a realizačným tímom,“ hovoril jeden z lídrov mužstva Alireza Jahanbakhsh pre magazín TheAthletic.
Podľa jeho slov je atmosféra v mužstve dobrá.
„Prekvapilo ma, akí sme si blízki, a to aj napriek situácii doma a napriek tomu, že nemôžeme byť s našimi rodinami. Chlapcom som povedal, že to bude dlhý kemp a preto si z toho musíme spraviť zábavu, aby nám nič zvonku nechýbalo,“ dodal.
Autobusom išli 40 hodín a držali školské tašky
Atmosféra v tureckom kempe bola v posledných týždňoch uvoľnenejšia, ako keď do neho prišli v marci pred prípravnými zápasmi s Nigériou a Kostarikou.
Stále menej ako mesiac po začiatku vojny sa z Teheránu museli presúvať autobusom. Strastiplná cesta trvala 40 hodín.
Pred stretnutím s Nigériou hráči vyslali signál na podporu ľudí v Iráne. V rukách držali školské tašky ako protest proti útoku na dievčenskú základnú školu počas prvého dňa konfliktu. Pred druhým prípravným zápasom držali zase fotografie obetí a zničenej infraštruktúry.
Domáca liga sa nehrala, ale vedenie reprezentácie chcelo mužstvo udržať v hre. Od 1. apríla pokračovali hráči z domácej ligy v kempe v Teheráne. Až 17 hráčov zo záverečnej nominácie hrá práve v iránskej lige a dlhšie obdobie tak boli bez tréningov a zápasov.
Naspäť do kondície sa dostávali spoločne. Následne sa k nim pridali hráči zo zahraničných líg.
Z mužstva na jar vylúčili 91-násobného reprezentanta Sardara Azmouna. Ten pridal na instagram fotku s vládcom Spojených arabských emirátov Mohammedom bin Rashid Al Maktoumom, čo nahnevalo iránskych lídrov.
Stalo sa to vo veľmi citlivom čase po leteckých útokoch USA a Izraela na Irán, po ktorých nasledovala odveta a iránske rakety a drony mierili aj na SAE.
Azmoun v uplynulých rokoch opakovane kritizoval islamský režim v Iráne.
Američania im nechcú dovoliť predaj lístkov
Iránsky tím mal mať pôvodne základňu počas MS v americkej Arizone v meste Tucson. Presunul ho však do mesta Tijuana v Mexiku, ktoré má s Iránom lepšie vzťahy. Mesto leží priamo na hranici Mexika a USA, len niekoľko kilometrov od San Diega.
Práve v Kalifornii, kde odohrajú dva zápasy, sídli veľká komunita Iráncov. Niekoľko stoviek tisíc ich žije v metropolitnej oblasti Los Angeles.
FIFA fanúšikom na zápasoch povolí len oficiálne iránske vlajky. Zakázaná je iránska vlajka s levom a slnkom, ktorá sa používala v ére šacha pred islamskou revolúciou.
Problémy pre Iráncov nastali už pri predaji lístkov. Každá federácia má k dispozícii osem percent lístkov na zápasy svojho mužstva. Iránu však podľa vyjadrení federácie tieto lístky Američania odobrali aj napriek tomu, že ich už začali predávať.
„Spojené štáty sa zase snažia zabrániť prítomnosti iránskych fanúšikov na štadiónoch, ktoré hostia tri zápasy národného tímu v základnej skupine,“ znelo oficiálne vyjadrenie iránskeho futbalového zväzu, ktorý zároveň vyzval predstaviteľov FIFA, aby zabezpečili dodržanie princípov férovosti.
Chcela ísť na futbal, mala skončiť dva roky vo väzení
Drukovať reprezentácii chcú aj mnohí Iránci, ktorí nesúhlasia so súčasným režimom v krajine.
„Tím reprezentuje hrdosť na kultúru, nie na súčasný režim,“ povedal pre zámorský magazín jeden z fanúšikov.
„Podporovať reprezentáciu znamená drukovať Iránu spred revolúcie v roku 1979. Keď sa ma ľudia opýtajú, akú mám národnosť, poviem, že som Peržan, nie Iránec,“ dodal.
Prísnosť súčasného režimu pociťujú najmä ženy, ktoré v krajine čelia mnohým zákazom a obmedzeniam.
Medzi ne patrí aj obmedzený vstup na futbalové zápasy. Na štadióne majú vyhradené osobitné miesta a počet ženských fanúšičiek je výrazne limitovaný.
Známy je prípad z roku 2019, keď sa Sahar Khodayari prezliekla za muža, aby sa dostala na futbal. Chytili ju však, na týždeň zobrali do väzby a pred súdom sa pod hrozbou dvojročného väzenia na protest upálila. O týždeň neskôr zomrela.
Môžu sa stretnúť aj s USA
Irán si zahrá už na štvrtých majstrovstvách sveta v rade a na siedmych celkovo. Ich najlepším umiestnením ostáva 14. miesto z roku 1978 (na turnaji však hralo len 16 mužstiev).
Ázijský tím na šampionáte zatiaľ nezažil veľký úspech. Nikdy nepostúpil zo skupiny a z 18 zápasov vyhral len tri.
Prvá výhra prišla ešte v roku 1998, keď vo Francúzsku zvíťazili Iránci práve nad USA 2:1.
Najpozitívnejší dojem zanechali v roku 2018 v Rusku, kde zdolali Maroko 1:0, s Portugalskom remizovali 1:1 a Španielsku podľahli tesne 0:1. Na postup to nestačilo.
Pred štyrmi rokmi v Katare vyhrali nad Walesom 2:0 a hrali aj so Spojenými štátmi, ktorým podľahli 0:1.
Za určitých okolností sa môže Irán stretnúť v šestnásťfinále s domácim výberom USA. Stane sa to, ak obe mužstvá skončia vo svojich skupinách na druhom mieste.
„Obe krajiny sú vo vojne a panujú medzi nimi ťažké časy, ale možno by futbal dokázal vytvoriť priateľský moment,“ povedal iránsky novinár a bývalý tréner Mehdi Toutounchi.
Irán nastúpi v G-skupine proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu.
Program Iránu na MS vo futbale 2026
Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body