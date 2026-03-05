V individuálnych pretekoch tri Slovenky. Bátovská Fialková vyštartuje po Kapustovej

Paulína Bátovská Fialková.
Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|5. mar 2026 o 07:57
Pozrite si nomináciu Slovenska na vytrvalostné preteky žien vo fínskom Kontiolahti.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti individuálnymi pretekmi. Od 17.05 h sa predstavia ženy vo vytrvalostných pretekoch.

Slovensko bude reprezentovať len trojica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.

Ako prvá do pretekov vyštartuje Rumunka Anastasia Tolmačevová, prvou Slovenkou na trati bude Kapustová, ktorá ma štartové číslo 9. Bátovská Fialková vyjde na 15 km dlhú trať o takmer šesť minút neskôr (20).

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako tretia a posledná zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Zuzana Remeňová, ktorá ma štartové číslo 63, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 17.36 hod.

Mária Remeňová na najťažšej trati nenastúpi. Pre následky stomatologického zákroku nemohla cestovať s tímom v pondelok, ale priletela do Fínska až v stredu.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla pre vytrvalostné preteky žien v Kontiolahti

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

9

Ema Kapustová

Slovensko

17:09:30 h

20

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

17:15:00 h

63

Zuzana Remeňová

Slovensko

17:36:30 h

Biatlon

dnes 07:57
