V individuálnych pretekoch tri Slovenky. Bátovská Fialková vyštartuje po Kapustovej

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti individuálnymi pretekmi. Od 17.05 h sa predstavia ženy vo vytrvalostných pretekoch.
Slovensko bude reprezentovať len trojica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Ako prvá do pretekov vyštartuje Rumunka Anastasia Tolmačevová, prvou Slovenkou na trati bude Kapustová, ktorá ma štartové číslo 9. Bátovská Fialková vyjde na 15 km dlhú trať o takmer šesť minút neskôr (20).
Ako tretia a posledná zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Zuzana Remeňová, ktorá ma štartové číslo 63, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 17.36 hod.
Mária Remeňová na najťažšej trati nenastúpi. Pre následky stomatologického zákroku nemohla cestovať s tímom v pondelok, ale priletela do Fínska až v stredu.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre vytrvalostné preteky žien v Kontiolahti
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
9
Ema Kapustová
Slovensko
17:09:30 h
20
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
17:15:00 h
63
Zuzana Remeňová
Slovensko
17:36:30 h