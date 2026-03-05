Slovan núkal rekordnú sumu, v Prahe je superstar. Žiaden Slovák nemá takú formu

Akú fazónu majú ofenzívni Slováci?

Akú formu majú ofenzívne esá národného tímu pred barážovým zápasom o postup na majstrovstvá sveta 2026? 

Už vo štvrtok 26. marca Slovensko v semifinále privíta Kosovo. Ak uspeje, o päť dní neskôr – v pondelok 31. marca – ho čaká doma finále proti víťazovi súboja Turecko – Rumunsko. Dva zápasy, ktoré rozhodnúť o úspechu.

Čo sa týka produktivity, hráč s najlepšou fazónou je jasný – krídelník pražskej Sparty Lukáš Haraslín.

„Ako ho len zastaviť? Opäť bol kľúčovým mužom zápasu,“ napísal nedávno český portál isport.cz.

Haraslín v životnej fazóne

V posledných piatich zápasoch strelil šesť gólov a pridal aj asistenciu. S desiatimi presnými zásahmi je druhým najlepším strelcom súťaže, pričom gólovo sa rozbehol najmä v jarnej časti.

„Ani neviem, čo sa so mnou stalo cez zimu. Trénoval som, robil som všetko rovnako ako na jeseň. Som rád, že mi to tam začalo konečne padať a pomáham tímu k víťazstvám,“ vyhlásil Haraslín podľa Sparta.cz.

„Po poslednom zápase na jeseň som povedal, že si idem na Slovensko oddýchnuť, dať si pivo a zahrať karty. Tak možno mi toto pomohlo. Verím, že budem takto ďalej pokračovať, pretože nás čakajú dôležitejšie zápasy, “ vtipkoval Haraslín.

Bratislavský Slovan síce pred sezónou rodáka z Bratislavy lákal (spomína sa rekordná suma okolo troch až štyroch miliónov eur), no finančne silnejšia Sparta to odmietla.

Už vlani v lete dostal vylepšenú zmluvu a stal sa kapitánom pražského veľkoklubu. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík sa pochválil, že mu aspoň pomohol zvýšiť plat.

Strelec prerušil pôst

Ako sú na tom hrotoví útočníci?

Dávid Strelec v pondelok ukončil gólový pôst. Slovenský reprezentant skóroval prvýkrát od 13. decembra, keď sa presadil v zápase proti QPR.

Slovenský futbalista David Strelec sa teší z gólu v drese Middlesbrough FC.
Slovenský futbalista David Strelec sa teší z gólu v drese Middlesbrough FC. (Autor: REUTERS)

V dohrávke 35. kola Championship strelil tretí gól Middlesbrough do siete Birminghamu City, jeho tím napokon zvíťazil 3:1.

Nastúpil v základnej zostave a odohral 61 minút. Predtým neskóroval sedem zápasov, šlo o jeho štvrtý zásah v aktuálnom ročníku druhej anglickej ligy.

„Je to moment, od ktorého sa môže jeho pôsobenie v Boro konečne odraziť? Strelil veľmi dôležitý gól práve vo chvíli, keď mal ísť z ihriska. Týmto presným zásahom hlavou vrátil mužstvu dvojgólový náskok.

Dovtedy síce nebol tak často pri lopte ako jeho útočný partner, no bojoval, pracoval pre tím a ukázal aj niekoľko kvalitných momentov,“ hodnotil jeho výkon Craig Johns z denníka Teesside Live.

Slovenský útočník sa na prelome roka dával zdravotne dokopy, keďže ho trápilo zranenie. Aj preto nemá stabilné miesto v základnej zostave a jeho minutáž bola obmedzená.

Tomáš Bobček
Tomáš Bobček (Autor: X/Lechia Gdańsk)

Bobček čaká na ďalší zásah

Tomáš Bobček z Lechie Gdaňsk bol kométou minulého kalendárneho roka. So 14 gólmi je stále najlepším strelcom poľskej ligy. Koncom januára skóroval v prvom jarnom kole proti Lechu Poznaň, no v posledných troch zápasoch sa nepresadil.

Leo Sauer v úvode roka dvakrát skóroval a za Feyenoord Rotterdam nastupoval pravidelne, no prišlo zranenie – natiahol si predný stehenný sval. Dvadsaťročný krídelník absentuje od 8. februára. Či stihne zápas s Kosovom, je otázne, no mal by byť k dispozícii.

Schranz bez jarného gólu

Ofenzívny univerzál Ivan Schranz nastúpil v posledných troch zápasoch pražskej Slavie v základnej zostave, no na jar zatiaľ neskóroval.

Krídelník Dávid Ďuriš skóroval dvakrát koncom novembra – to bol zatiaľ posledný súťažný zápas jeho Rosenborgu BK. Nórska liga sa začína až v polovici marca, takže herný rytmus naberá postupne.

Suslov späť po vážnom zranení

Do súťažného kolotoča sa po vážnom zranení vrátil aj Tomáš Suslov. Proti Sassuolu (22. februára) debutoval v tejto sezóne a odohral osem minút, proti SSC Neapol pridal dvadsať minút uplynulý víkend.

Slovenská ofenzíva tak vstupuje do baráže v rozdielnom rozpoložení. Haraslín žiari, Strelec sa snaží nadviazať na dôležitý moment, Bobček čaká na ďalší zásah a Sauer bojuje s časom. Odpovede prídu už čoskoro – v zápasoch, kde sa forma mení na osud.

