Nezodpovedný čin alebo odvaha? Horolezec chce bez istenia zdolať najväčší mrakodrap v Ázii

Horolezec Alex Honnold, známy zdolávaním extrémne náročných a niekedy aj nezvyčajných vrcholov, plánuje v sobotu v taiwanskej metropole voľný výstup, teda bez lana a iného zaistenia, na jeden z najvyšších mrakodrapov v Ázii - Taiwan 101.
Výstup vysoký 508 metrov bude naživo vysielať streamovacia platforma Netflix.
Podľa denníka The Guardian však akcia vyvolala vlnu kritiky: mnoho ľudí upozorňuje na vysoký počet úmrtí spojených s voľným lezením a označuje Honnoldovu akciu za nezodpovednú.
Americká hviezda oscarového dokumentu Bez istenia na El Capitan (Free Solo) z roku 2018 trvá na tom, že výstup na taiwanský mrakodrap sa nebude nijako líšiť od iných výšin, ktoré už zdolal.
Štyridsaťštyriročný Honnold sa v roku 2017 zapísal do histórie, keď ako prvý človek na svete bez istenia vyliezol zrejme najťažšiu viacdĺžkovú lezeckú cestu sveta na masíve El Capitan v Yosemitskom národnom parku v USA.
Dvojhodinová akcia, ktorá sa bude konať v sobotu od deviatej hodiny ráno miestneho času v Taiwane (02:00 SEČ), vyvolala medzi verejnosťou nadšenie aj kritiku, píše The Guardian.
VIDEO: Reklama Netflixu o vystúpe Honnolda
Podľa športového novinára Richarda Deitscha vysielanie voľného výstupu v priamom prenose prináša etické otázky. Ľudia, ktorí podujatie vysielajú, by podľa Deitscha mali mať voči publiku povinnosť byť transparentní ohľadom možných rizík.
"Dajte publiku vedieť, že to nie je stopercentne bezpečné," citoval Deitsche The Guardian.
Netflix tieto riziká síce zverejňuje, zároveň ich však tiež používa na propagáciu. Tisíce ľudí stávkujú na Honnoldov osud i čas dokončenia výstupu na platforme Polymarket. Ide o trh založený na kryptomeny, ktorý predpovedá Honnoldove výsledky.
Aktuálne kurzy pritom naznačujú, že by výstup mohol dokončiť zhruba za 75 minút. Netflix podľa The Guardianu bude podujatie vysielať s desaťsekundovým oneskorením, čo mu umožní v prípade nehody prenos prerušiť.
Niektorí horolezci Honnoldov krok označili za strašidelný a nezodpovedný. Zároveň sa obávajú, že by jeho výstup mohol povzbudiť bezohľadných a netrénovaných zvedavcov k podobným pokusom, uvádza denník The Wall Street Journal (WSJ).
Kritika prichádza po tom, čo vlani zomrel aljašský lezecký influencer pri páde, ktorý bol naživo streamovaný na sociálnej sieti Tiktok.
Napriek tomu, že budova Tchaj-pej 101 môže pôsobiť pre neznámych pozorovateľov impozantne, podľa The Guardianu lezcom jej architektúra ponúka predvídateľnosť.
Budova má balkóny každých osem poschodí, čo poskytuje lezcovi pravidelné možnosti na oddych počas výstupu.
"Jedným z veľkých rozdielov medzi lezením na budovu a lezením po skale je, že neexistuje jediný najťažší krok. Mrakodrapy testujú skôr vytrvalosť ako technické zručnosti. Výzvou je celková fyzická náročnosť. Neviem, aký to bude pocit," povedal Honnold.
"Nažive som sa cítil len vtedy, keď som riskoval svoj život," opisuje podľa WSJ francúzsky lezec Alain Robert, ktorý zdolal okolo 200 budov, vrátane dubajskej najvyššej budovy sveta Burdž Chalífa.
"Človek má doslova pocit, ako keby bol vo filme - s policajtmi za chrbtom, ktorí sa snažia chytiť zločinca, ako lezie po budove," dodal Robert.