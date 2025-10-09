Smrť v priamom prenose. Mladý horolezec spadol z ikonického vrchu počas živého vysielania

BRATISLAVA. Minulý týždeň sa v Yosemitskom národnom parku odohrala tragédia, keď 23-ročný populárny aljašský horolezec Balin Miller spadol z ikonického kalifornského vrchu El Capitan.
Nehoda bola údajne zachytená počas živého prenosu. "S ťažkým srdcom vám musím oznámiť, že môj neuveriteľný syn Balin Miller zomrel počas nehody pri lezení," uviedla jeho matka Jeanine Girard-Moormanová na sociálnej sieti.
Len nedávno pre Fox News Digital povedala, že mladý horolezec si získal medzinárodnú pozornosť len tým, že robil to, čo miloval, ale "bol by sklamaný, keby ho považovali za influencera".
Podľa jej slov bol talentovaný, úžasný, inteligentný a odvážny športovec.
"Mal veľmi jedinečný a obľúbený zmysel pre humor. Miloval lezenie a ľudia ho sledovali na sociálnych sieťach. Nikdy mu nešlo o peniaze. Mal len vášeň pre lezenie. Žil slobodne."
Millerov starší brat Dylan uviedol, že horolezec liezol sám, no bol istený lanom. Chcel prekonať cestu s názvom "Sea of Dreams" (v preklade More snov).
"Dostal sa na vrchol, ale musel si vziať späť svoje tašky, pretože sa zasekli o skalu, keď ich vyťahoval hore. Keď sa ich snažil získať späť, spadol a všetko bolo zachytené na livestreame," napísala jedna z diváčok priameho prenosu.
Správa národného parku vo vyhlásení uviedla, že "strážcovia a záchranári reagovali okamžite". Oficiálna príčina pádu sa stále vyšetruje.
El Capitan sa týči do výšky 2 308 metrov a je považovaný za jednu z najnáročnejších stien na svete.
Miller nedávno absolvoval samostatný výstup na Mount McKinley (aktuálne známy pod názvom Denali) na Aljaške. Technicky náročnú trasu na vrchol nazvali aj "Slovak Direct". Jej zdolanie mu trvalo 56 hodín a neskôr to zverejnil online.