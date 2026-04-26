Revolúcia v tradičnom olympijskom športe. Nový systém bodovania má priniesť viac vzrušenia

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
SITA|26. apr 2026 o 16:19
Medzinárodná federácia bedmintonu (Badminton World Federation) rozhodla o zmene systému skórovania, ktorá vstúpi do platnosti od januára 2027.

Súčasný systém, keď zápas pozostáva z troch setov a víťazom každého sa stáva hráč, ktorý ako prvý dosiahne 21 bodov, sa zmení na systém s troma setmi, v ktorom bude potrebné získať 15 bodov.

Prezidentka BWF Patama Leeswadtrakulová označila tento krok za dôležitý míľnik pre šport.

"Budujeme šport, ktorý osloví ďalšiu generáciu. Zároveň investujeme do dlhodobej budúcnosti našich hráčov," uviedla.

Nový systém má priniesť vzrušujúcejšie a súťažnejšie zápasy, lepšie plánovanie duelov, ich konzistentnejšie trvanie a tiež pozitívny vplyv na zdravie a zotavenie hráčov.

"Vyšší tlak nastane už skôr v zápase, skóre bude tesnejšie a konce zápasov dramatickejšie, čo má udržať fanúšikov v napätí od prvej výmeny až po poslednej," dodala Leeswadtrakulová.

Uznala tiež, že tradiční priaznivci bedmintonu môžu byť zmenou znepokojení, no zdôraznila, že základná podstata športu sa nemení.

"Zručnosť, taktika, fyzické a mentálne požiadavky a dramatickosť športu zostanú nezmenené," konštatovala.

Tento krok je súčasťou snahy prilákať nových fanúšikov a zvýšiť atraktivitu bedmintonu v globálnom meradle.

