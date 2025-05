Nie je to bojkot, zhodli sa experti. Valábik: Tatar mi v zostave chýba viac ako Slafkovský

BRATISLAVA. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švédsku sa začínajú už o niekoľko hodín, no v slovenskom tíme cítiť viac otáznikov ako eufórie. Namiesto overených lídrov prichádzajú mladíci, niektorí hráči reprezentačné pozvánky odmietli a doma ostáva aj draftová jednotka z roku 2022.

„Ak by sa našiel líder ako bol Šatan, Handzuš, Chára, ktorý povie že ide, tak sa to nabalí ako snehová guľa. Tento rok chýbal tento efekt, keď sa na jedného lídra nalepili ostatní hráči,“ hovorí Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS, kde spolu s Ondrejom Rusnákom rozobrali nomináciu a realitu, ktorej bude slovenský tím čeliť na MS 2025.

Z absencií by zložili tím Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh si vypočul jednu ospravedlnenku za druhou. Tatár, Hrivík, Cehlárik, Hudáček, Černák, Nemec, Marinčin, Škorvánek, Slafkovský. Celkovo dvadsaťšesť ospravedlnených hráčov. Niektorí sú zranení, iní sa vyhovorili na rodinné dôvody, niekto sa doliečuje, iný rieši novú zmluvu.

„Je to druhý najväčší počet ospravedlneniek v histórii majstrovstiev sveta,“ hovorí moderátor a hokejový novinár Stanislav Benčát. Viac ich bolo len pred MS 2017 v Kolíne, keď hráči otvorene bojkotovali zväz. Vtedy neprišlo takmer päťdesiat mien. Teraz je to tiež vysoké číslo, ale dôvody sú odlišné. Ondrej Rusnák to vníma podobne. „Nevyzerá to dobre, keď sa to takto nakopí. Na druhej strane, je to šanca pre tých, čo sú tam teraz. Toto nie je bojkot, ale nie je to ani najpozitívnejšia nálada ísť momentálne reprezentovať.“ „Országh nie je dôvod, prečo chalani neprišli. Som si na milión percent istý, že to nie je žiadny bojkot jeho osoby,“ prízvukuje Valábik. „Vlado má rešpekt. Je majster sveta, urobil pre Slovensko veľa. Ale situácia je taká, aká je.“ VIDEO: 27. epizóda podcastu Hokejový BOSS

Išli aj cez bolesť Valábik pritom upozorňuje, že mnohé dôvody sú pochopiteľné. „Rozumiem tomu, keď si chce niekto doliečiť zranenie. Myslím, že urobia lepšie ak si ho doliečia. Nemá zmysel ísť na šampionát, keď nie je hráč stopercentne zdravý. My sme boli naučení ísť aj cez bolesť. Zlomený, ale išiel si.

Nikto z hráčov, ktorí odmietli účasť na šampionáte, nezavrel pred reprezentáciou dvere. Myslím, že je to úplná náhoda, že sa to takto nazbieralo,“ povedal bývalý obranca, ktorý reprezentoval na MS 2009 vo Švajčiarsku a nastupoval s vytknutým členkom. Slafkovský? Väčší líder by bol Tatar Mnohí fanúšikovia zostali zaskočení, keď sa dozvedeli, že dvadsaťjedenročný útočník Montreal Canadiens nebude reprezentovať Slovensko na svetovom šampionáte. A prečo vlastne Slafkovský nepríde? „Vo svojom vyhlásení povedal, že sa musí poriadne starať o svoje telo, pretože mu začína plynúť nový kontrakt. Hovoril aj s Mirom Šatanom a boli v pohode,“ upresnil Benčát.

„Netreba zabudnúť na to, že Slafkovský odohral toho veľmi veľa. A netreba zabudnúť ani na to, že minulú sezónu mal zranenie kolena. Niekedy hráč potrebuje mať jedno leto na regeneráciu. Pred sebou má sezónu s novým kontraktom, olympiádu a majstrovstvá sveta. Je to obrovská porcia zápasov,“ uviedol Rusnák. S jeho tvrdením súhlasil i Valábik.

„Odkedy bol draftovaný, bol o neho obrovský záujem aj zo strany médií. Od olympiády v Pekingu sa nezastavil a predtým sa na neho spoliehali aj v mládežníckych kategóriách. Proste ten chalan sa nezastavil. Musí v prvom rade myslieť na seba. Jeho kariéra je ešte dlhá. A to že je unavený? Ja to tak nevnímam. Keď hráč ide do ďalšej sezóny a skončí v polovici mája, tak potrebuje dať telu vydýchnuť na dva až tri týždne. On by však stratil celý mesiac a vďaka tomu môže začať skôr a byť ešte lepší. Viem, že môj názor nebude populárny, ale absencia Tomáša Tatara je pre mňa väčšia strata pre Slovensko ako Juraj Slafkovský alebo Šimon Nemec.“

Juraj Slafkovský. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)

Efekt snehovej guľe Experti podotkli, že reprezentanti Kanady, 37-ročný Sidney Crosby a 40-ročný Marc-André Fleury, oddych po dlhej sezóne očividne nepotrebujú. „Crosby s Fleurym sú veľmi dobrí kamaráti ešte z Pittsburgu. Je to rozlúčka pre Fleuryho. Idú si tam spraviť párty. Kanaďania idú na šampionát jednoznačne preto, aby si poslednýkrát zahrali so skvelým kamarátom. Bol to on, kto spustil tú snehovú guľu.

V NHL nemáš možnosť si počas sezóny vybehnúť von s partiou. Bude to jedna veľká párty, ktorá môže skončiť titulom. Kanaďania vedia, kedy zapnúť,“ komentoval Valábik. Slováci síce nevycestovali do Švédska s tímom plným hviezd, ale aj bez nich budú musieť ukázať, že stále vedia hrať hokej, ktorý má srdce. Šampionát sa nezačína ideálne – s najmladším mužstvom turnaja, s novým trénerom a bez lídrov.