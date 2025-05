Slafkovský chcel byť produktívnejší. Musím sa poriadne starať o svoje telo, vraví

„Bola to dlhá cesta. Rozprávali sme sa s vedením klubu a rozhodli sme, že tentoraz bude najlepšie, keď nepôjdem. Musím sa poriadne starať o svoje telo, pretože sa mi začína nový kontrakt,“ cituje Slafkovského slovenská verzia oficiálnej webstránky NHL.

Dvadsaťjedenročný útočník odohral v tejto sezóne v zámorí celkovo 84 zápasov, do štatistík si zapísal 20 gólov a 33 asistencií.

Má za sebou tretí rok v zámorskej profilige, s Canadiens má platný nový kontrakt do konca sezóny 2033.

„Chcel som byť viac produktívny. Urobil som krok vyššie a veľa som sa naučil, ale bolo to hore a dole. Možno by bolo pekné, keby som začal v októbri a nie vo februári.

Chcel by som hrať fyzický hokej hneď od začiatku. Človek to nevydrží 82 zápasov, ale ak by som ich zvládol 67 a 70, tak to bude dobrá východisková pozícia pre mňa a aj pre celý tím,“ povedal slovenský hokejista k svojim cieľom do ďalšej sezóny pre nhl.com/sk.

Slafkovský si prvýkrát v kariére v NHL vyskúšal play-off duely: „Boli to úplne iné zápasy ako v základnej časti. Ale už viem, ako to hrať. Čo musím predvádzať, aby sme boli úspešní. Vyhrávať súboje, strieľať, je to jednoduché.“