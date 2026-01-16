VIDEO: Najskôr asistoval, potom skóroval po parádnej prihrávke. Regenda bol hviezdou zápasu

V noci na piatok sa v NHL proti sebe postavili dvaja Slováci. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym hostil San Jose s Pavlom Regendom. Po stretnutí mal viac radosti druhý menovaný.
Sharks triumfovali na ľade Capitals 3:2, o dva presné zásahy sa postaral práve slovenský útočník.
Regenda v 15. minúte krížnou prihrávkou asistoval na gól Collina Grafa. Bola to jeho prvá asistencia v aktuálnej sezóne.
VIDEO: Asistencia Pavla Regendu
Na druhý bod v zápase čakal len dve minúty. V 17. minúte sa nekrytý Regenda pred bránkou Washingtonu prizeral, ako spoluhráč Macklin Celebrini vybojoval puk a naslepo mu prihral pomedzi nohy.
VIDEO: Presný zásah Pavla Regendu po asistencii od Celebriniho
Rodený Michalovčan strelil siedmy gól v deviatich zápasoch ročníka. Bol to zásah, ktorý rozhodol o výhre San Jose.
Regendu po zápase vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.
Na ľade strávil 13:46 min., okrem gólu a asistencie si pripísal dva plusové body a dva bodyčeky.
„Konečne som mal asistenciu," smial sa Regenda v pozápasovom rozhovore pre americké médiá.
„Videl som, že Collin išiel vo veľkej rýchlosti do bránky, tak som mu to tam len hodil a on to pekne zavesil," dodal Regenda, ktorý o dve minúty na to sám skóroval na 3:1.
„Vždy sa snažíme dostať puk čo najhlbšie do pásma, čo sa aj teraz podarilo. Vyhrali sme nejaké súboje, Collin s Macom spravil dobrú robotu, ja som ostal na chvíľu voľný pred bránkou a hráč ako Mac vám dokáže puk takto pripraviť. Potom som to vystrelil hore a som rád, že som strelil gól," pokračoval Regenda.
V drese zdolaného tímu asistoval Martin Fehérváry. V tretej tretine sa podieľal na góle Ryana Leonarda.
Slovenský obranca odohral 17:29 min., zaznamenal aj plusový bod a dve zblokované strely.
Regenda sa šance chopil veľmi dobre, chváli ho tréner
Sharks sú aktuálne s 51 bodmi na siedmom mieste v Západnej konferencii a sú na postupovom mieste do play off.
„Vyhrávame zápasy, každý sa na ľade baví a užívame si hokej. Máme dobrý tím, veríme si, podporujeme sa a naozaj si to celé užívame. Ja som veľmi šťastný, že tu môžem byť a užívam si každý deň," dodal Regenda, ktorý začal v treťom útoku, ale dohral v prvej formácii so Celebrinim a Grafom.
„Prvý útok nám nefungoval a potrebovali sme niečo zmeniť. 'Reggie' je priamočiary, čo sme presne potrebovali a myslím, že to pomohlo," povedal na adresu Regendu tréner „žralokov" Ryan Warsofsky.
Regenda sa po príchode z farmy etabloval v prvom tíme a udržal sa v zostave aj po návrate zranených hráčov.
„Robí veľa pre to, aby v tíme ostal. Strieľa góly, vyhráva súboje, je to veľký chlap, dokáže si udržať puk a hrá naozaj dobre. Dostal šancu, ktorej sa veľmi dobre chopil," dodal Warsofsky slová chvály na výkony Regendu.
Slafkovský vyšiel bodovo naprázdno
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Juraj Slafkovský. Do kanadského bodovania sa nezapísal a Montreal prehral v Buffale 3:5.
Hviezdou zápasu bol útočník Sabres Tage Thompson, ktorý strelil tri góly a pridal dve asistencie. Buffalo potvrdilo výbornú formu, keď vyhralo 15. z posledných 17 duelov.
„Nič nie je lepšie ako víťazstvá. Toto je najzábavnejšie obdobie mojej kariéry. Rozbehli sme sa a bavíme sa na ľade," povedal pre nhl.com Thompson, ktorý zaznamenal svoj deviaty hetrik a tretí päťbodový zápas v kariére.
Iľja Sorokin vychytal víťazstvo NY Islanders na ľade Edmontonu 1:0, keď chytil 35 striel a zaznamenal piate čisté konto v sezóne, čo ho radí na prvé miesto medzi brankármi v celej NHL. Jediný gól zápasu strelil v 54. minúte v presilovej hre Anthony Duclair.
Kapitán Oilers Connor McDavid nebodoval prvýkrát po 20 zápasoch, čo bola jeho najdhšia séria v kariére.
Islanders zdolali Edmonton na nulu prvýkrát od finálového zápasu v roku 1983, keď Billy Smith v prvom zápase série zaznamenal 35 zákrokov.
NHL - výsledky (16. január):
Boston Bruins – Seattle Kraken 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Góly: 1. Chusnutdinov (McAvoy), 4. Arvidsson (Zacha, Mittelstadt), 25. Kastelic, 60. Pastrňák (Geekie, McAvoy) – 8. Stephenson (McCann, Dunn), 33. Tolvanen (Montour, Kakko)
Brankári: Swayman - Daccord, strely na bránku: 24:28
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Góly: 3. Brazeau (Kindel, Mantha), 13. Rust (Letang, Crosby), 22. Činachov (Malkin, Novak), 39. Lizotte (Acciari), 44. Crosby (Malkin, Rakell), 45. Dewar (Novak) – 23. Abols (York, Grundström), 51. Seeler (Barkey, Juulsen), 58. Mičkov (Barkey, Couturier)
Brankári: Skinner - Ersson (23. Kolosov), strely na bránku: 30:33.
Washington Capitals – San Jose Sharks 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Góly: 31. Strome (Ovečkin, Chychrun), 50. Leonard (Carlson, FEHÉRVÁRY) – 34. Ostapchuk (Orlov, Eklund), 35. Graf (Regenda), 37. REGENDA (Celebrini, Graf)
Brankári: Thompson - Nedeljkovic, strely na bránku: 23:26
Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Góly: 5. Thompson (Östlund, Zucker), 11. Doan (Thompson, Östlund), 29. Tuch (Thompson, Dahlin), 46. Thompson (Doan), 59. Thompson (Benson) – 4. Caufield (Dobson), 15. Demidov (Hutson, Suzuki), 24. Suzuki (Hutson, Caufield)
Brankári: Ellis - Fowler, strely na bránku: 27:23
Columbus - Vancouver 4:1
Minnesota Wild – Winnipeg Jets 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Góly: 25. Jurov (Middleton, Tarasenko), 58. Johansson (Boldy, Hartman) – 15. Toews (Vilardi, Scheifele), 20. Pearson (Barron, DeMelo), 20. Morrissey (Scheifele, Toews), 30. Stanley, 33. Vilardi (Morrissey, Scheifele), 38. Scheifele (Iafallo, Connor).
Brankári: Wallstedt (41. Gustavsson) - Hellebuyck, strely na bránku: 34:29.
Chicago Blackhawks – Calgary Flames 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Foligno (Dach, Slaggert) – 4. Šarangovič (Backlund, Zary), 7. Backlund, 59. Coronato (Šarangovič)
Brankári: Knight - Cooley, strely na bránku: 23:23
Utah Mammoth – Dallas Stars 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 40. Schmaltz (Marino, Keller), 45. Marino (Schmaltz) – 43. Rantanen (Johnston, Robertson)
Brankári: Vejmelka - Oettinger, strely na bránku: 27:27.
Edmonton Oilers – New York Islanders 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 54. Duclair (Ritchie, Barzal). Brankári: Ingram - Sorokin, strely na bránku: 35:18
Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs 6:5 pp (1:3, 1:1, 3:1 - 1:0)
Góly: 9. Dorofejev (Marner, Eichel), 26. Kolesar (Bowman, Hanifin), 43. Dorofejev (Marner, Hertl), 51. Stone (Barbašov, Eichel), 60. Hertl (Eichel, Stone), 63. Eichel (Stone) – 3. Rielly (Nylander, Tavares), 6. Nylander (Maccelli, Carlo), 10. Matthews (McCabe, Stecher), 33. Tavares (Maccelli, Knies), 49. Laughton (Knies, Lorentz)
Brankári: Hill - Woll, strely na bránku: 33:28.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: