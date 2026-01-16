Vytvoril štandard toho, čo znamená byť hráčom Bostonu. Číslo 33 patrí navždy Chárovi

Číslo 33 si v klube Boston Bruins už nikto neoblečie. Patrí len jednému.
Legende, ktorou je Zdeno Chára.
Stan Mikita, Marián Hossa a teraz už aj Zdeno Chára.
Robustný obranca sa stal tretím hráčom slovenského pôvodu, ktorého dres visí pod stropom haly klubu NHL.
Chára je trinásty hráč Bostonu a vôbec prvý Európan, ktorého číslo klub vyradil. Urobil tak pred nočným zápasom proti Seattlu.
Skromne pôsobiaci Chára zožal pri príchode "naspäť domov" veľký aplauz. Tak obrovský, až sa zdalo, že neskončí. Počas slávnostného večera sa ovácie viackrát opakovali.
Večer moderoval Chárov bývalý spoluhráč Andrew Ference, ktorý nešetril slovami chvály na adresu Slováka:
„Vytvoril nový štandard toho, čo to znamenalo byť hráčom Bostonu Bruins,“ hovoril o svojom bývalom kapitánovi.
„Zdenova skutočná veľkosť je v jeho neuveriteľne pozitívnom vplyve, ktorý zanechal na tímoch, spoluhráčoch a komunitách,“ uzavrel svoju reč Andrew Ference.
Dojatý Chára sa po príhovoroch vybral spolu so svojou rodinou k jeho číslu 33 a deti ho vytiahli hore. Tam, kde ostane visieť, ako pripomienka tváre klubu, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu.
Zdeno Chára s manželkou Tatianou v dojatí sledovali, ako sa jeho číslo dvíha k stopu arény. Plná hala si užívala tento proces spolu s nimi.
„Keď sa ma opýtali, aké číslo chcem, trojka nebola k dispozícii. Zobral som tak 33,“ spomínal na výber svojho čísla najvyšší hráč v histórii NHL.
„Poriadne som nevedel o tom, aké významné je toto číslo v histórii bostonského športu. Mal ho Larry Bird z Bostonu Celtics aj Jason Varitek z Boston Red Sox, na rade sú teraz Patriots.“
Chára sa hneď po príchode do klubu v roku 2006 stal kapitánom mužstva. Ako vplyvný líder ho viedol 14 sezón.
„Byť hráčom Bostonu Bruins bola a je najväčšia výsada a zodpovednosť, akú som mal,“ povedal Chára.
VIDEO: Slávnostné vyradenie čísla Zdena Cháru
Vytvoril kultúru, ktorá trvá
Len málo ľudí malo na svoj klub taký vplyv, ako Chára na Boston.
Od momentu, keď prišiel, stal sa Bostončanom.
„Som len obyčajný človek. Tak som tu aj fungoval. Prechádzal som sa, chodil som na bicykli, vídaval som sa s ľuďmi,“ hovoril Big Zee.
Cháru mesto prijalo. Sympatický bol nielen svojou ľudskosťou, ale aj poctivou prácou na ľade. V mužstve vytvoril novú kultúru. Kultúru tvrdej práce, disciplíny a pre mnohých mladších hokejistov sa stal mentorom.
„Nebola iná cesta, než ho nasledovať,“ povedal o ňom David Pastrňák.
Pod jeho krídlami vyrastal aj obranca Charlie McAvoy. „Položil základy v úplne každej oblasti toho, aby som sa stal profesionálnym hokejistom,“ povedal o svojom mentorovi.
McAvoy mal len 19, keď sa prvýkrát stretol s vtedy 40-ročným Chárom. V obrannom páre spolu odohrali veľké množstvo minút.
„Oslovil som ho pán Chára. Povedal mi, že to nemám robiť, mám ho volať Zee,“ hovoril o ich prvej interakcii McAvoy.
„Vzhliadal som k nemu a bol som zaskočený, aký je gentleman a aký bol ku mne milý.“
Kultúra, ktorú Chára v Bostone započal, stále trvá. Klub mal úspech a rešpekt. Nie len pre výkony na ľade, ale aj kvôli atmosfére v kabíne.
Po Chárovi nasledoval prirodzenú cestu lídra Patrice Bergeron, ktorý sa stal kapitánom po odchode slovenského zadáka. Potom žezlo prevzal Brad Marchand a teraz stojí mužstvo na Davidovi Pastrňákovi s Charliem McAvoyom. Teda na hráčoch, ktorí vstúpili do NHL s Chárom ako svojím kapitánom.
„Zee robil každého okolo seba lepším. Povzbudzoval a inšpiroval nás k tomu, aby sme sa pripravovali tvrdšie, mysleli viac do hĺbky, viedli viac zámerne,“ chválil svojho kolegu Bergeron.
„14 rokov som bol divák jeho kariéry z prvého radu a jedno môžem povedať úplne jasne – nikto na sebe nepracoval tvrdšie ako on.“
On je ten, s kým sa budú v Bostone porovnávať
Keď ako malý chlapec z Trenčína začínal s hokejom, netušil, aký veľký hráč raz bude. Prvýkrát, keď ako dieťa vstúpil na ľad, spadol a vybil si zub.
NHL bola príliš vzdialená a ani v najodvážnejších snoch nesníval o tom, že v nej strávi 24 sezón.
Jeho 1680 odohraných zápasov je rekordom medzi obrancami v histórii ligy.
Keď sa ho opýtali, či v nejakom stretnutí odohral 60 minút, odpovedal, že nie. Ale verí, že by to zvládol, dodal vzápätí.
Zdeno Chára sa do histórie zapísal ako jeden z najlepších obrancov NHL. Nie až tak oslnivou produktivitou, ale tvrdou prácou, vďaka ktorej sa stal nočnou morou súperových útočníkov.
Ak sa chceli dostať k bránke, prekážkou im bol obor na korčuliach. Mal 205 centimetrov a 113 kilogramov.
Big Zee je veľký nielen svojou postavou, ale hlavne osobnosťou. V Bostone má jeho meno veľkú váhu. Nie len v minulosti, ale stále.
„On je ten, s kým vás budú vždy v Bostone porovnávať,“ povedal o jeho odkaze bývalý spoluhráč Torey Krug.
Ako o legende o ňom hovoril aj Ray Bourque, jeden z najlepších bekov histórie.
Ukončil čakanie na Stanley Cup
Ako mladý slovenský hokejista sa do NHL dostal cez draft v roku 1996. Z 56. miesta si ho vybrali New York Islanders. V profilige hral za Islanders, Ottawu, Boston a Washington.
Najviac ľudí si ho však bude pamätať v bostonskom drese s číslom 33, v ktorom strávil 14 rokov.
„Som pripravený viesť príkladom tvrdej práce, oddanosti a disciplíny,“ povedal, keď v roku 2006 podpísal päťročnú zmluvu s „medveďmi“, ktorí vtedy patrili medzi najhoršie tímy ligy.
Svojim slovám ostal verný. Najviac viditeľné to bolo v roku 2011, keď ukončil 39-ročné čakanie Bruins na Stanley Cup.
Tímová trofej bola najdôležitejšia. Najviac o nej hovoril a mužstvo spred pätnástich rokov spomínal jednotlivo a osobne aj vo svojom príhovore.
Okrem toho získal aj mnoho individuálnych ocenení. Má Norris Trophy pre najlepšie obrancu, Mark Messier Leadership Award za vodcovstvo, trikrát bol členom prvého all-star tímu NHL, štyrikrát druhého, získal dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta a šesť zlatých pukov pre najlepšieho slovenského hokejistu roka.
Klub mu daroval maratón v Sydney
Príbeh Zdena Cháru je nepravdepodobný. Na ceste do NHL mu stálo veľa prekážok. Jeho výška, tréneri, ktorí nevideli potenciál a navyše nemal ani najväčší talent. Musel na sebe pracovať a to bola jeho najsilnejšia stránka.
Aj preto je dnes jeho meno v hokejovom svete synonymom tvrdej práce, disciplíny a oddanosti.
Potvrdzujú to aj slová Sidneyho Crosbyho, ktorý proti Chárovi pravidelne nastupoval.
„On je prototyp úplnej oddanosti a záväzku tomu, aby ste boli najlepší, akým môžete byť,“ povedal o ňom kapitán Pittsburghu.
Hodiny v telocvični, na bicykli či v plavárni naplnené tréningom boli pre obrancu alfou a omegou.
Počas predsezónnej prípravy pravidelne vyhrával súťaže v zhyboch. Aj keď mal vyše sto kíl, v roku 2017 ich spravil ako 40-ročný 25. Najviac z celého tímu.
Chára viedol tím príkladom. Ako kapitán očakával tvrdú prácu od svojich spoluhráčov, ale v prvom rade ju sám zosobňoval.
„Každý deň od nás očakával, že budeme najlepší. Vždy sa pripravil a bojoval. Každý vedel, že keď chce proti nemu nastúpiť, musí priniesť to najlepšie, čo v sebe má,“ hovoril o ňom Brad Marchand.
Vysoké nasadenie si Zdeno Chára zachoval aj po kariére.
Má 48 rokov, ale pravidelne behá maratóny, absolvuje triatlony a má za sebou aj preteky Ironman.
Aj preto mu klub Boston Bruins daroval výlet do Sydney na maratón v roku 2027.
Dá sa povedať, že aj jeho kariéra bola hokejovým maratónom. Vytrvalosť ukazoval každý deň, od náročných začiatkov až dokiaľ svoju hráčsku epizódu neukončil ako 45-ročný.
Tento večer tak v Bostone patril jemu. Hráči mali aj pred zápasom prilby ako Chára – bez skla a na dresoch číslo 33.
Na ľade fanúšikovia videli toto číslo na čiernom drese Bruins zrejme naposledy.
Už žiadny hráč Bostonu si ho neoblečie, patrí Zdenovi Chárovi.
K emotívnemu večeru prispeli výraznou mierou fanúšikovia. Kamery ukazovali na Cháru, ktorý sa ledva ubránil slzám, keď fanúšikovia skandovali jeho meno a vyjadrili svoju vďačnosť:
„Thank you, Chara!“
