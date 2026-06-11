Hviezdny bek Edmontonu si žiada výmenu. Klubu už poslal zoznam želaných tímov

Darnell Nurse v drese Edmontonu Oilers.
Darnell Nurse v drese Edmontonu Oilers. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. jún 2026 o 21:46
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Nurse má s Oilers ešte štyri roky platný kontrakt.

Kanadský hokejový obranca Darnell Nurse požiadal vedenie Edmontonu Oilers o výmenu do iného klubu zámorskej NHL. Podľa AP už predložil zoznam tímov, kam by si želal výmenu.

Nurse odohral v uplynulej sezóne za „olejárov" všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal na konto sedem gólov a 17 asistencií.

V šiestich dueloch play off nebodoval. Po konci klubového ročníka sa predstavil v reprezentačnom drese na MS vo Švajčiarsku, kde Kanada skončila bez medaily a obsadila štvrté miesto.

Tridsaťjedenročný Nurse má s Edmontonom ešte štyri roky platný kontrakt s priemerným ročným platom 9,25 mil. dolárov.

V zmluve má klauzulu o zákaze výmeny bez jeho súhlasu. V rokoch 2024 a 2025 pomohol Oilers k postupu do finále o Stanleyho pohár, v ktorom kanadský tím zakaždým prehral s Floridou Panthers, pripomenul portál tsn.ca.

V play off zaznamenal v oboch sezónach spolu päť gólov a deväť asistencií.

NHL

Darnell Nurse v drese Edmontonu Oilers.
Darnell Nurse v drese Edmontonu Oilers.
Hviezdny bek Edmontonu si žiada výmenu. Klubu už poslal zoznam želaných tímov
dnes 21:46
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