VIDEO: Montreal doma nedokázal streliť ani jeden gól, Slafkovský zbieral mínusky

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Philadelphie vysoko 7:2 a sériu triumfov natiahli už na deväť duelov.
Slovenský obranca Erik Černák sa nezapísal do kanadského bodovania, no na ľade strávil takmer 19 minút a pripísal si dve plusky.
Trojzápasovú sériu víťazstiev nepredĺžil Montreal s Jurajom Slafkovským, ktorý doma prehral s Detoritom 0:4.
Neuveriteľná šnúra Tampy
Tampa neokúsila trpkosť prehry od 19. decembra a je to jej najdlhšia víťazná šnúra od sezóny 2019/20, keď vyhrala jedenásť duelov po sebe.
Líder Lightning Nikita Kučerov dal dva góly a na ďalšie dva prihral, pričom jeho osobná bodová séria trvá rovnako deväť duelov a nazbieral počas nej deväť presných zásahov a 14 asistencií.
„Neprekvapuje ma to, ale som tým jednoducho ohromený. On to robí každý rok, je to náš najlepší hráč. Nie je to len o talente, ale on na sebe aj tvrdo pracuje," povedal pre nhl.com Kučerovov spoluhráč z útoku Brayden Point.
Kučerov zaznamenal 36. štvorbodový zápas, spomedzi aktívnych hráčov majú viac len Connor McDavid (45) a Sidney Crosby (43). Černák zaznamenal okrem dvoch plusiek aj dva bodyčeky a zablokoval dve strely.
Slafkovský bez strely
Canadiens vyhrali na strely na bránku 27:24, no ani jednu nedokázali dostať za chrbát Johna Gibsona, ktorý dosiahol tretí shutout v sezóne, 27. v kariére a Red Wings priviedol k tretej výhre za sebou.
Detroit tak preskočil Montreal aj Tampu a je druhý vo Východnej konferencii. Slafkovský strávil na ľade 17:34 minút, zapísal si dva mínusové body, nevyslal ani jednu strelu na bránku a rozdal tri bodyčeky.
Gól a dve asistencie zaznamenal Alex DeBrincat, Dylan Larkin a Andrew Copp mali bilanciu 1+1. Kapitán Montrealu Nick Suzuki nastúpil na 500. duel a stal sa šiestym hráčom v histórii NHL, ktorý na túto métu dosiahol bez toho, aby od začiatku kariéry vynechal zápas.
Pred ním to dokázali Doug Jarvis (964), Andrew Cogliano (830), Andy Hebenton (630), Billy Harris (576) a Murray Murdoch (508).
Dvorský s vysokou úspešnosťou pri vhadzovaniach
Z výhry sa netešil ani Dalibor Dvorský, jeho St. Louis podľahlo Vegas 2:4 a sériu neúspechov natiahol na tri stretnutia. Slovenský útočník odohral 12:21 minút, rozdal jeden hit a mal 86% úspešnosť na vhadzovaniach.
Golden Knights dosiahli tretiu výhru v sérii, Blues naopak prehrali tretí duel za sebou. St. Louis navyše prišli o obrancu Philipa Broberga, ktorý sa zranil už v druhej minúte po tom, ako ho narazil Mark Stone.
Švédsky obranca podpísal pred zápasom s Blues novú šesťročnú zmluvu v celkovej hodnote 48 miliónov dolárov.
„Je smutné, že sme prišli o Broberga. Celý tím sa tešil, keď sa oznámilo jeho predĺženie zmluvy a potom sa hneď na začiatku zranil a museli sme dohrávať s piatimi obrancami.
Našťastie by nemalo ísť o nič vážne, je v poriadku a budeme to posudzovať na dennej báze," povedal tréner Blues Jim Montgomery. Stone za Vegas skóroval v siedmom zápase za sebou.
Calgary stále bez Pospíšila a Honzeka
Pittsburgh prehral doma s Calgary tesne 1:2 a prišiel o šesťzápasovú sériu víťazstiev. Flames, ktorým stále chýbajú zranení Slováci Martin Pospíšil a Samuel Honzek, triumfovali po štyroch prehrách.
Najlepší tím sezóny Colorado Avalanche zdolal Columbus 4:0 a na čele Západnej konferencie má už dvanásťbodový náskok pred Dallasom.
Trent Miner chytil 29 striel a v piatom zápase v NHL sa tešil z prvého víťazstva aj premiérového shutoutu. Dva góly strelil Brent Burns, ktorý sa vo veku 40 rokov a 307 dní stal štvrtým najstarším obrancom s viacgólovým zápasom. Starší ako on boli len Tim Horton (41 rokov, 277 dní), Zdeno Chára (41 rokov, 221 dní) a Nicklas Lidström (41 rokov, 191 dní).
Regenda aktívny v streľbe
Stars prehrali v noci na nedeľu v San Jose 4:5 po predĺžení. Pavol Regenda odohral v drese Sharks 14:04 minút a do štatistík si pripísal jeden mínusový bod, tri strely na bránku a tri bodyčeky.
Slovenský útočník nastúpil opäť v druhej formácii s Tylerom Toffolim a Alexandrom Wennbergom a hoci nebodoval, na ľade ho bolo vidieť.
V druhej tretine vybojoval pre Sharks presilovku, keď ho podrazil Colin Blackwell a v početnej výhode vyrovnal na 2:2 Jeff Skinner.
Pri tomto góle bol na ľade aj Regenda. Dallas potom znovu viedol o dva góly, keď na 4:2 upravil Mikko Rantanen, ale Toffoli a Adam Gaudette poslali duel do predĺženia a v ňom svojím druhým gólom v zápase rozhodol Toffoli.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
45
16
19
35
+8
2.
Šimon Nemec
New Jersey
32
7
11
18
+3
3.
Martin Fehérváry
Washington
45
3
13
16
+15
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
36
6
3
9
-7
5.
Pavol Regenda
San Jose
7
6
0
6
-1
6.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
7.
Erik Černák
Tampa
24
0
4
4
+2
Kanadské bodovanie NHL
Tri asistencie zaznamenal Macklin Celebrini, bodoval v trinástom zápase za sebou a ako tretí hráč v sezóne sa dostal na métu 70 bodov.
Anaheim prehral už deviaty duel v sérii, keď nestačil na Buffalo 3:5. Sabres si pripísali tretiu výhru po sebe a poskočili na šiestu priečku Východnej konferencie.
Na jej čele je stále Carolina, ktorá doma zdolala Seatlle 3:2, pripísala si štvrtý triumf v sérii a vedie o bod pred Detroitom.
Štvrtú prehru za sebou zaznamenal Ottawa, keď doma podľahla majstrom z Floridy Panthers 2:3. Vancouver prehral šiesty duel v sérii na ľade Toronta vysoko 0:5.
Druhé čisté konto v sezóne zaznamenal Joseph Woll (29 zákrokov), gólom a dvoma asistenciami so po šesťzápasovej pauze prezentoval navrátilec do zostavy William Nylander.
Tridsiaty gól v sezóne pre McDavida
Los Angles vyhralo v Edmontone 4:3 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých sa ako jediný presadil Adrian Kempe.
Kapitán Oilers Connor McDavid vyrovnal v tretej tretine na 3:3, keď strelil 30. gól v sezóne a bodoval v 18. zápase za sebou, čím si vytvoril osobné maximum. V počte bodov sa dosiahol na lídra produktivity MacKinnona z Colorada, obaja majú po 78 bodov.
Boston potvrdil zlepšujúcu sa formu, keď v sobotňajšom dueli deklasoval New York Rangers 10:2. V zápase exceloval český útočník David Pastrňák, ktorý sa na vysokom víťazstve podieľal šiestimi asistenciami.
Marat Chusnutdinov nastrieľal štyri góly a pridal asistenciu, Pavel Zacha zaznamenal hetrik. Dvaja hráči Bostonu zaznamenali hetriky v jednom zápase predtým naposledy v roku 1964 a na domácom ľade sa to stalo prvýkrát v histórii.
Zacha a Chusnutdinov zaznamenali svoje prvé hetriky v kariére, v jednom stretnutí sa to dvom spoluhráčom podarilo naposledy 11. decembra 2008, keď sa z premiérových hetrikov tešili hráči Pittsburghu Pascal Dupuis a Petr Sýkora.
Pastrňák sa stal tretím hráčom Bruins so šiestimi asistenciami v zápase, pred ním to dokázali Bobby Orr (1. januára 1973) a Ken Hodge (9. februára 1971).
Šesť asistencií v jednom zápase zaznamenal Pastrňák ako prvý Čech v histórii a celkovo sa dostal na métu 888 bodov.
Bruins dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí a vo Východnej konferencii strácajú už len bod na pozíciu s druhou voľnou kartou. Rangers utrpeli tretiu prehru za sebou a na postupovú priečku strácajú päť bodov.
NHL - výsledky (11. január):
Montreal - Detroit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Góly: 25. Raymond (van Riemsdyk, Bernard-Docker), 32. Larkin (DeBrincat, Seider), 41. DeBrincat (Kane, Copp), 59. Copp (DeBrincat, Larkin)
Brankári: Fowler - Gibson, strely na bránku: 27:24
Philadelphia - Tampa Bay 2:7 (1:2, 0:1, 1:4)
Góly: 5. Hathaway (Juulsen, Abols), 45. Tippett (Dvorak) – 2. Kučerov (Point), 7. Kučerov (Point, D'Astous), 34. Paul (D'Astous, Cirelli), 43. Goncalves (Kučerov, Raddysh), 44. Hagel (Guentzel, Cirelli), 49. Gourde (Girgensons), 51. Goncalves (Kučerov, Point)
Brankári: Ersson - Vasilevskij, strely na bránku: 20:23
Vegas - St. Louis 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Marner, 22. Eichel (Korczak), 36. Theodore (Lauzon, Marner), 58. Stone – 1. Thomas (Broberg, Parayko), 44. Neighbours (Thomas, Kyrou)
Brankári: Schmid - Binnington, strely na bránku: 25:19.
Boston - NY Rangers 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)
Góly: 3. Chusnutdinov (Pastrňák, Jokiharju), 8. Zacha (McAvoy), 20. Zacha (E. Lindholm, Pastrňák), 23. Minten (Arvidsson, Steeves), 27. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm), 32. Zacha (Mittelstadt), 36. McAvoy (Pastrňák, Aspirot), 44. Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov), 52. Minten (Pastrňák, Chusnutdinov), 59. Chusnutdinov (Jokiharju, Minten) - 2. Zibanejad (Panarin, Robertson), 35. Miller (Zibanejad, Trocheck)
Brankári: Swayman - Quick (32. Martin), strely na bránku: 34:29
Pittsburgh - Calgary 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly: 30. Činachov (Malkin, Kindel) – 3. Zary, 41. Coronato (Andersson, Backlund)
Brankári: Šilovs - Cooley, strely na bránku: 28:26
Colorado - Columbus 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 14. Burns (Colton, Brindley), 18. Olofsson (Drury, Kelly), 31. Solovjov (Kelly, Olofsson), 49. Burns (Bardakov, Brindley)
Brankári: Miner - Merzlikinš, strely na bránku: 31:29
San Jose - Dallas 5:4 pp (0:2, 2:1, 2:1 - 1:0)
Góly: 25. Wennberg (Celebrini, Toffoli), 35. Skinner (Černyšov, Gaudette), 50. Toffoli (Celebrini, Orlov), 56. Gaudette (Dickinson, Graf), 62. Toffoli (Eklund, Celebrini) – 8. Hryckowian, 20. Robertson (Rantanen, Hintz), 40. Capobianco (Bourque, Robertson), 48. Rantanen (Steel, Lundkvist)
Brankári: Nedeljkovic - DeSmith, strely na bránku: 31:20
Buffalo - Anaheim 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)
Góly: 3. Quinn (McLeod, Benson), 28. Thompson (Krebs, Doan), 48. Byram (Thompson, Krebs), 56. Quinn (Benson, Power), 60. Norris (Tuch) – 56. Zellweger (LaCombe, Granlund), 59. Carlsson (Moore), 60. McTavish (Carlsson, Sennecke)
Brankári: Luukkonen - Dostál, strely na bránku: 32:34
Carolina - Seattle 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Góly: 4. Stankoven (Miller), 51. Martinook (Staal, Jarvis), 54. Carrier (Slavin, Staal) – 15. Beniers, 46. Catton (Winterton)
Brankári: Bussi - Daccord, strely na bránku: 34:12
Ottawa - Florida 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 5. Zetterlund (Pinto, Giroux), 59. Batherson (Giroux, Sanderson) – 12. Rodrigues (Ekblad), 34. Verhaeghe (Forsling, Lundell), 44. Forsling (Ekblad, Verhaeghe)
Brankári: Meriläinen - Bobrovskij, strely na bránku: 19:21
Toronto - Vancouver 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Góly: 9. Maccelli (Nylander, Matthews), 17. Domi (Stecher), 20. Nylander (Lorentz, Carlo), 34. Tavares (Nylander), 60. Robertson
Brankári: Woll - Demko (21. Lankinen), strely na bránku: 24:29
Minnesota - NY Islanders 3:4 pp (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)
Góly: 3. Jones (Faber, Hughes), 16. Boldy (Hughes, Zuccarello), 29. Kaprizov (Hunt, Hughes) – 5. Pageau, 22. Holmström (DeAngelo), 40. Cizikas (Holmström), 62. Holmström (DeAngelo, Drouin)
Brankári: Gustavsson - Sorokin, strely na bránku: 36:27
Nashville - Chicago 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 27. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 52. Lardis (Bedard, Korchinski), 59. Greene (Bertuzzi)
Brankári: Saros - Commesso, strely na bránku: 37:21
Edmonton - LA Kings 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Draisaitl (Kapanen), 22. Draisaitl (Bouchard), 50. McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard) – 18. Perry (Clarke, Kuzmenko), 24. Lee (Byfield, Ward), 47. Laferriere (Clarke, Kempe), rozh. náj. Kempe
Brankári: Ingram - Forsberg, strely na bránku: 24:30
