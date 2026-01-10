ONLINE: Montreal Canadiens - Detroit Red Wings dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Montreal Canadiens - Detroit Red Wings: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|10. jan 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Detroit Red Wings.

Hokejisti tímov Montrealu Canadiens a Detroit Red Wings dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Detroit Red Wings dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
11.01.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Detroit
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Montreal Canadiens - Detroit Red Wings: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Montreal Canadiens - Detroit Red Wings dnes, NHL LIVE (Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Montreal Canadiens - Detroit Red Wings dnes, NHL LIVE (Slafkovský)