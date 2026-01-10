VIDEO: Boston predviedol 10-gólovú šou. Pastrňák prispel šiestimi bodmi

Bruins deklasovali New York Rangers.

Hokejisti Bostonu Bruins potvrdili zlepšujúcu sa formu, keď v sobotňajšom dueli NHL deklasovali New York Rangers 10:2.

V zápase exceloval český útočník David Pastrňák, ktorý sa na vysokom víťazstve podieľal šiestimi asistenciami. Marat Chusnutdinov nastrieľal štyri góly a pridal asistenciu, Pavel Zacha zaznamenal hetrik.

VIDEO: Hetrik Pavla Zachu

Bruins dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí a vo Východnej konferencii strácajú už len bod na pozíciu s druhou voľnou kartou.

Rangers utrpeli tretiu prehru za sebou a na postupovú priečku strácajú päť bodov.

NHL - výsledky:

Boston Bruins - New York Rangers 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)

Góly: 3. Chusnutdinov (Pastrňák, Jokiharju), 8. Zacha (McAvoy), 20. Zacha (E. Lindholm, Pastrňák), 23. Minten (Arvidsson, Steeves), 27. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm), 32. Zacha (Mittelstadt), 36. McAvoy (Pastrňák, Aspirot), 44. Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov), 52. Minten (Pastrňák, Chusnutdinov), 59. Chusnutdinov (Jokiharju, Minten) - 2. Zibanejad (Panarin, Robertson), 35. Miller (Zibanejad, Trocheck)

Brankári: Swayman - Quick (32. Martin), strely na bránku: 34:29

