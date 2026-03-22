VIDEO: Životný duel Slafkovského. Elitný útok Montrealu nazbieral famóznych 13 bodov

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa štyrmi bodmi podieľal na víťazstve Montrealu nad New Yorkom Islanders 7:3 v nočnom stretnutí zámorskej NHL.
Dvadsaťjedenročný útočník strelil dva góly a pridal dve asistencie a prvýkrát v profiligovej kariére zaznamenal štvorbodový duel.
Jeho spoluhráč z elitného útoku Canadiens Cole Caufield skóroval trikrát a k hetriku pridal aj dve asistencie. Kapitán Nick Suzuki nazbieral štyri body za gólové prihrávky.
Slafkovský otvoril skóre v piatej minúte duelu presným zásahom v presilovej hre. Po prihrávke Suzikiho nedal strelou šancu ruskému brankárovi Iľjovi Sorokinovi.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského proti Islanders
„Ostrovania“ po prvej časti viedli 2:1, no od druhej tretiny prevzali iniciatívu hráči „Habs“. Po vyrovnávajúcom góle Alexa Newhooka zaznamenal Slafkovský asistenciu pri prvom góle Caufielda.
Osemnásťročný obranca hostí Matthew Schaefer ešte vyrovnal na 3:3 po 45 sekundách hry tretieho dejstva, no potom prišiel štvorgólový koncert Montrealu.
Najskôr skóroval obranca Kaiden Guhle a po ňom sa druhý raz v stretnutí strelecky presadil Slafkovský po prihrávke Caufielda spoza bránky. Neskôr si obaja role vymenili a Slovák prihral Američanovi na jeho druhý presný zásah.
VIDEO: Druhý gól Juraja Slafkovského proti Islanders
Caufield skompletizoval hetrik v presilovej hre, ktorú využil v 55. minúte po prihrávke Suzukiho.
VIDEO: Hetrik Caufielda
Slafkovský mal na konte dva plusové body za 17:14 min na ľade. Prvýkrát v kariére pokoril 60-bodovú hranicu, na konte má 27 gólov a 34 asistencií.
Darilo sa nám, čo ma teší
„V každom zápase sa snažím odovzdať na ľade maximum a pomôcť tímu. Dnes sa nám darilo, čo ma teší. Ešte máme pred sebou 13 zápasov v základnej časti, v každom musíme ísť naplno," povedal podľa nhl.com Slafkovský, ktorý prekvapil novým účesom, keď si vlasy ostrihal nakrátko.
„Chcel som sa ostrihať už pred olympiádou, ale napokon som to spravil až teraz. Vyzerám, že mám 30 rokov, však?" pousmial sa slovenský hokejista. „Do konca sezóny budem hrať s takýmto účesom a uvidíme s čím sa sem vrátim po lete," dodal.
Prvý útok Canadiens nazbieral 13 bodov a všetci traja hráči potvrdili výbornú formu z posledných duelov. Slafkovský aj Suzuki bodovali v šiestich zápasoch za sebou, Caufield v piatich.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
69
27
34
61
+5
2.
Šimon Nemec
New Jersey
55
10
13
23
-2
3.
Martin Fehérváry
Washington
69
4
17
21
+15
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
58
10
6
16
-4
5.
Pavol Regenda
San Jose
21
9
1
10
+2
6.
Erik Černák
Tampa
47
1
8
9
+3
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Martin Pospíšil
Calgary
15
1
1
2
-3
Caufield má v tejto sezóne na konte už 43 gólov, najviac z hráčov Montrealu od sezóny 1989-90, keď ich Stephane Richer strelil 51.
Schaefer z Islanders strelil svoj 22. gól v sezóne a už len jeden presný zásah ho delí od vyrovnania rekordu Briana Leetcha v počte gólov obrancu nováčika. Leetch dal 23 gólov v sezóne 1988-89 ako nováčik New Yorku Rangers.
Víťazný duel odohral aj Erik Černák
Víťazný duel prežil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Edmonton 5:2. Černák si pripísal jeden plusový bod a na ľade strávil 20:14 min. V drese Lightning sa zhodne po dvakrát strelecky presadili Nikita Kučerov a Anthony Cirelli.
Ruský útočník pridal aj dve asistencie a Tampa zvíťazila tretíkrát za sebou. Kučerov nazbieral už 118 bodov a dostal sa v kanadskom bodovaní na prvé miesto pred Connora McDavida (116).
Kapitán Oilers otvoril skóre svojim 38. gólom v sezóne a 399. v kariére, ale to bol jeho jediný bod v zápase. Druhý gól Edmontonu strelil Josh Samanski, nemecký útočník skóroval v NHL premiérovo.
Radosť z výhry mal aj Dalibor Dvorský, ktorý odohral 14:27 min v drese St. Louis pri víťazstve na ľade Vancouveru 3:1. Hostia odskočili v prostrednej časti hry dvoma gólmi v priebehu 78 sekúnd, keď sa presadili Pius Suter a Pavel Bučnevič.
Domáci znížili v 49. minúte počas presilovky zásluhou Filipa Hroneka, no Jordan Kyrou gólom do prázdnej bránky spečatil triumf St. Louis.
Do zostavy San Jose sa nezmestil Pavol Regenda a Sharks prehrali proti Philadelphii 1:4.
NHL - výsledky (nedeľa, 23. marec):
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 5:4 pp a sn (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Činachov (Malkin, Wotherspoon), 3. Rakell (Rust, Girard), 36. Karlsson (Wotherspoon, Činachov), 53. Karlsson (Rust, Crosby), rozh. náj. Crosby - 4. Barron (Lambert), 27. Koepke (Lowry), 45. Pionk (Toews, Nyquist), 49. Lambert.
Brankári: Šilovs - Hellebuyck, strely na bránku: 30:25.
Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly: 11. Panarin (Kopitar, Kempe) – 25. Thompson (Krebs, Samuelsson), 52. Carrick (Benson, Metsa), 53. Dahlin, 58. Benson (Norris, Malenstyn).
Brankári: Forsberg - Luukkonen, strely na bránku: 27:32.
Minnesota Wild - Dallas Stars 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 31. Brink (Hughes, Spurgeon), 64. Tarasenko (Brink, Hughes) - 15. Robertson (Heiskanen, Duchene).
Brankári: Gustavsson - Oettinger, strely na bránku: 28:29.
San Jose Sharks - Philadelphia Flyers 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly: 34. Orlov (Eklund, Celebrini) - 23. Tippett (Zegras, Juulsen), 42. Dvorak (Konecny, Mičkov), 59. Sanheim, 60. Cates (Dvorak).
Brankári: Nedeljkovic - Vladař, strely na bránku: 25:28.
Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Góly: 3. Heinen (Jenner, Werenski), 9. Severson (Sillinger, Werenski), 16. Olivier (Sillinger, Werenski), 30. Johnson (Garland, Fantilli), 58. Sillinger (Olivier) - 17. Dunn (Kakko, Gaudreau), 29. Kakko (Tolvanen, Montour).
Brankári: Merzlikinš - Daccord, strely na bránku: 28:17.
Montreal Canadiens - New York Islanders 7:3 (1:2, 2:0, 4:1)
Góly: 5. Slafkovský (Suzuki, Caufield), 38. Newhook (Guhle, Kapanen), 40. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 44. Guhle (Carrier, Gallagher), 49. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 52. Caufield (Slafkovský, Guhle), 55. Caufield (Suzuki) - 7. Heineman (Lee, DeAngelo), 14. Holmström (Pelech), 41. Schaefer (Barzal, Horvat).
Brankári: Fowler - Sorokin (52. Rittich), strely na bránku: 36:22.
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 15. Stützle (Chabot, Batherson), 30. Giroux (Kleven, Spence), 38. Foegele, 50. Amadio (Spence, Pinto), 54. Greig (Cozens, Kleven) - 39. Tavares (Cowan, Carlo), 45. Cowan (Benoit, Nylander).
Brankári: Ullmark - Woll, strely na bránku: 43:14.
Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 49. Hronek (E. Pettersson, Rossi) - 31. Suter (Thomas, Holloway), 32. Bučnevič (Broberg, Mailloux), 60. Kyrou (Bučnevič, Mailloux).
Brankári: Lankinen - Binnington, strely na bránku: 15:21.
Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly: 24. Raymond (Copp, Kane), 45. DeBrincat (Seider) - 26. Pastrňák (McAvoy, Geekie), 47. E. Lindholm (Geekie, Lohrei), 50. Zadorov (Geekie, McAvoy), 59. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm).
Brankári: Gibson - Swayman, strely na bránku: 43:27.
Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Góly: 20. McDavid (Bouchard), 48. Samanski - 22. Cirelli (Kučerov, Hagel), 33. Guentzel (Kučerov, Point), 37. Kučerov (Moser), 56. Kučerov (Hagel), 60. Cirelli.
Brankári: Ingram - Vasilevskij, strely na bránku: 27:27.
Nashville Predators - Vegas Golden Knights 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Góly: 1. Stamkos (O'Reilly), 22. Stamkos (Forsberg, Marchessault), 32. Jost (Skjei), 35. O'Reilly (Stamkos, Josi) - 34. Theodore (Barbašov, Howden).
Brankári: Annunen - Schmid, strely na bránku: 20:40.
