VIDEO: Vynikajúca noc Montrealu. Slafkovský odohral prvý štvorbodový zápas, Caufield dal hetrik

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v nočnom stretnutí NHL nad New Yorkom Islanders 7:3.
Domáce mužstvo potiahol prvý útok, ktorý zaznamenal dohromady 13 bodov.
Juraj Slafkovský strelil dva góly a pridal dve asistencie, Cole Caufield zaznamenal hetrik a dvakrát asistoval a Nick Suzuki mal štyri gólové prihrávky.
"Mnoho z našich chalanov začína nachádzať svoju najlepšiu verziu," hodnotil po dueli tréner Martin St. Louis.
Okrem nich odohral vynikajúci zápas aj obranca Kaiden Guhle s bilanciou 1+2.
"Snažím sa hrať najlepšie, ako viem. Snažím sa pomáhať tímu rozbehnúť hru, keď to nejde," hovoril Slafkovský, pre ktorého to bol prvý štvorbodový zápas v kariére v NHL.
Slovenský útočník hrá vo výbornej forme. V posledných desiatich dueloch získal 15 bodov. Za toto obdobie sú v NHL len štyria produktívnejší hráči.
"Dnes to fungovalo, ale ostáva nám ešte 13 zápasov. Musíme pokračovať a hrať takýmto spôsobom každý večer," dodal.
Slafkovský otvoril skóre stretnutia už v piatej minúte počas presilovej hry, keď po prihrávke Suzukiho veľmi dobre vystrelil. Týmto gólom predĺžil svoju bodovú sériu už na šesť zápasov.
Isles si ešte v prvej tretine zobrali vedenie na svoju stranu.
V druhej tretine sa dvakrát presadil Montreal. Pri góle Caufielda na 3:2 asistoval Slafkovský.
New York síce v úvode tretej tretiny vyrovnal, ale zvyšok záverečnej časti hry patril jednoznačne Montrealu. Habs sa presadili ešte štyrikrát.
Gól na 5:3 bol druhým pre Slafkovského. Presadil sa z predbránkového priestoru, kde okamžitou strelou zužitkoval nahrávku Caufielda.
Štvrtý bod Slafkovského prišiel pri ďalšom zásahu Caufielda. Aj vďaka jeho asistencii viedli už 6:3.
Slovenský krídelník mal vlasy ostrihané na krátko. Novinári sa ho opýtali, či si ich takto ponechá, keďže sa mu po zmene strihu darilo ešte viac.
"Jasné, nemyslím si, že do zajtra vyrastú," odpovedal pohotovo. "Myslím si, že do konca sezóny si ich nechám takto a potom vás uvidím po lete a uvidíme, čo budem mať na hlave."
Juraj Slafkovský vo svojej najlepšej sezóne stále navyšuje svoju bodovú bilanciu. Po 69 dueloch má na konte 61 bodov za 27 gólov a 34 asistencií.
60-bodovú hranicu prekonal ako prvý Slovák od ročníka 2019/20, keď Tomáš Tatar dosiahol 61 bodov.
Produktívnejšie sezóny v podaní Slovákov mali za posledných 15 rokov len Marián Hossa a Marián Gáborík, ktorí v sezóne 2011/12 dosiahli 77, respektíve 76 bodov.
Montreal nakoniec zvíťazil 7:3, keď skóre stretnutia uzavrel Cole Caufield, ktorý v zápase strelil hetrik.
"Je to veľké víťazstvo. Puk dnes skrátka išiel dnu," povedal Američan.
Svoju gólovú bilanciu navýšil už na 43 presných zásahov v sezóne. Na najlepšieho strelca ligy, Nathana MacKinnona, mu chýbajú už len dva góly.
Po zápase ho chválil aj Slafkovský:
"Má skvelú strelu, bojuje o každý puk. Jazdí do rohov proti oveľa väčším hráčom a vyhráva súboje. Milujeme jeho súťaživosť."
Montreal má na konte 86 bodov a patrí mu štvrté miesto vo Východnej konferencii. Do konca sezóny odohrá ešte 13 duelov.
Islanders majú 83 bodov a v tabuľke sa prepadli na deviate miesto.
