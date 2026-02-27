    Viacerí Američania oľutovali reakciu na Trumpa. Všetko sa udialo rýchlo, povedal McAvoy

    Charlie McAvoy.
    Fotogaléria (27)
    Charlie McAvoy. (Autor: TASR/AP)
    SITA|27. feb 2026 o 16:28
    ShareTweet1

    Reakcie členov mužského hokejového tímu USA na vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa vyvolali kontroverzie.

    Viacerí americkí hokejoví reprezentanti sa ospravedlnili za svoju reakciu na výroky prezidenta USA Donalda Trumpa.

    Ten počas telefonátu priamo do šatne oslavujúcich hráčov po zisku zlata na ZOH 2026 pozval tím do Bieleho domu a poznamenal, že v takom prípade tam "musí" pozvať aj ženský tím. Ten tiež získal v Taliansku olympijské zlato.

    Mužský výber v nedeľňajšom finále zdolal výber Kanady, ženský tím v súboji o zlato zdolal rovnako najväčšie rivalky - Kanaďanky.

    Hokejisti USA čelia po telefonáte s Trumpom kritike. Zlaté krajanky v ňom vysmiali
    Súvisiaci článok
    Hokejisti USA čelia po telefonáte s Trumpom kritike. Zlaté krajanky v ňom vysmiali

    Na záberoch z mužskej šatne bolo vidieť, ako sa niekoľko hráčov smeje na vyhlásení Trumpa, že by bol "vyšetrovaný", ak by na svoj prejav o stave únie nepozval aj ženský tím, ktorý tiež získal zlato.

    Tieto poznámky aj reakcie vyvolali výraznú kritiku, ktorá zatienila historické úspechy tímov USA. Ženský výber následne odmietol pozvanie na utorkové vystúpenie Trumpa.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Kanada na hokejovom turnaji žien ZOH 2026 (finále)
    Abbey Murphyová Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    27 fotografií
    Hannah Bilkaová a Marie-Philip Poulinová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hannah Bilkaová a Marie-Philip Poulinová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Abbey Murphyová a Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Abbey Murphyová a Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Daryl Wattsová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Blayre Turnbullová a Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Joy Dunneová a Laura Staceyová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Emily Clarková a Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Blayre Turnbullová a Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Ann-Renee Desbiensová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laila Edwardsová a Sarah Nurseová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky USA a Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Emily Clarková počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laila Edwardsová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laila Edwardsová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Joy Dunneová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Blayre Turnbullová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Renata Fastová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laura Staceyová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.

    Obranca Charlie McAvoy z Bostonu Bruins pred štvrtkovým zápasom NHL povedal: "Je nám určite ľúto, ako sme na to v danom momente zareagovali.

    Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Ak poznáte vzťahy medzi nami a ženským tímom a ako ich podporujeme, tá reakcia rozhodne neodráža naše skutočné city.“

    Matthew Tkachuk z Floridy Panthers vyjadril blízkosť medzi mužským a ženským tímom počas hier v Miláne: "Sledujeme spolu iné disciplíny, navzájom sa podporujeme a sme veľmi hrdí na to, že sme získali zlaté medaily.“

    Jeho brat Brady Tkachuk ako kapitán Ottawy Senators vyjadril nesúhlas s videom vylepšeným umelou inteligenciou na oficiálnom TikTok účte Bieleho domu, v ktorom sa zobrazuje, že by znevažoval Kanaďanov.

    Video bolo zverejnené po nedeľnom finálovom triumfe Američanov a bolo označené ako využívajúce umelú inteligenciu.

    VIDEO: Zostrih z mužského finále USA - Kanada na ZOH 2026

    "Je jasné, že je to falošné, pretože to nie je môj hlas ani pohyb pier,“ uviedol. Zdôraznil, že neovláda žiadne z týchto účtov a nikdy by také slová nevyslovil.

    Ako Američan sa však tešil, že mohol byť súčasťou dvoch desiatok hráčov mužského tímu, ktorí sa dočkali pocty v Bielom dome aj počas Trumpovho prejavu pred kongresom.

    Kontroverzia však pokračovala aj po návrate hráčov do klubov NHL. Spoluhráč Bradyho Tkachuke v národnom tíme aj v klube Jake Sanderson povedal, že smiech bol "trochu chybou“, ktorá bola "príliš rozoberaná". Náhradný brankár Jeremy Swayman dodal, že hráči "mali reagovať inak".

    Počas prejavu o stave únie Trump uviedol, že ženský tím „čoskoro navštívi Biely dom“. Kapitánka víťazného ženského tímu Hilary Knightová označila za veľkú škodu, že "nevhodný žart" Trumpa zatienil úspechy amerických športovcov na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    VIDEO: Zostrih zo ženského finále USA - Kanada na ZOH 2026

    "Spôsob, ako hovoríme o ženách, má význam a mali by sme tento tím oslavovať,“ povedala Knightová v relácii Good Morning America.

    Ženský tím zatiaľ nerozhodol, či pozvanie do Bieleho domu prijme, no v júli sa plánuje zúčastniť na oslave v Las Vegas, ktorú organizuje raper Flavor Flav.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Charlie McAvoy.
    Charlie McAvoy.
    Viacerí Američania oľutovali reakciu na Trumpa. Všetko sa udialo rýchlo, povedal McAvoy
    dnes 16:28|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Viacerí Američania oľutovali reakciu na Trumpa. Všetko sa udialo rýchlo, povedal McAvoy