Červenka suverénne ovládol anketu. Do klubu legiend sa dostali Stavjaňa i komentátor Záruba

Hokejistom sezóny bol vyhlásený útočník Roman Červenka z Pardubíc, ktorý sa po desiatich rokoch vrátil na trón pre najlepšieho hráča domácej najvyššej súťaže.
Opora Dynama si v pondelok na galavečere v Prahe prevzala štyri ceny. Okrem triumfu v hlavnej ankete sa Červenka stal najlepším hráčom play-off, najproduktívnejším hráčom základnej časti a získal aj cenu pre najčastejšie voleného hráča zápasu.
Dvojnásobný majster sveta sa výrazne podieľal na víťazstve Pardubíc v základnej časti extraligy a následnom zisku titulu.
Verím, že ešte nejaké úspechy pridáme
„Nepremýšľal som nad tým, koľko cien môžem získať. Vidím, že sú štyri, takže som spokojný,“ povedal Červenka, ktorý galavečer ovládol.
„Keď som sa vracal do českej extraligy, chcel som hrať play-off a zápasy na konci sezóny. Som rád, že sa mi to podarilo, aj keď až v druhej sezóne. Verím, že ešte nejaké úspechy pridáme,“ dodal štyridsaťročný útočník, ktorý do Dynama prišiel predvlani zo Švajčiarska.
Päť trofejí si z galavečera odniesli zástupcovia Karlových Varov. Sedemnásťročný Petr Tomek bol vyhlásený za najlepšieho nováčika a získal Zlatú helmu za najvydarenejšiu akciu sezóny v hlasovaní fanúšikov.
Dominik Frodl získal cenu pre najlepšieho brankára, za najlepšieho trénera vyhlásila ČTK Pavla Pateru a premiérovým držiteľom ceny Kaufland Ice:time pre hráča do 23 rokov sa stal David Moravec.
„Som rád, že ceny získalo viac hráčov z nášho klubu. Dokazuje to, že sme to nemali postavené len na jednom hráčovi, ale na tíme. Svedčí to o tom, že sme hrali tímovo a tak sa chceme prezentovať aj v ďalších rokoch,“ povedal Patera pre ČTK.
Veľké ocenenie pre klub
Potešilo ho aj osobné ocenenie. „Je to však najmä veľké ocenenie pre klub. Ja som ako hlavný tréner zožal tú čerešničku na torte. Mám okolo seba skvelých ľudí, bez ktorých by to nešlo,“ dodal s úsmevom.
Najlepším obrancom bol zvolený Tomáš Galvas z Liberca. Najlepším strelcom základnej časti sa stal vítkovický útočník Anthony Nellis a najlepším rozhodcom Miroslav Lhotský.
Cenu za oddanosť hokeju prevzal útočník Lukáš Pech. Víťazom Radegast indexu sa stal brniansky obranca Michal Gulaši.
Do Klubu legiend hokejovej extraligy, ktorý bol založený v roku 2024, boli uvedení bývalí hokejisti Petr Bříza, Jiří Vykoukal, Antonín Stavjaňa, Viktor Hübl, Petr Sýkora, Martin Procházka, tréneri Václav Sýkora a Marek Sýkora, rozhodcovia Rudolf Potsch a Milan Kolísek, televízny komentátor Robert Záruba a funkcionár Zdeněk Haber.
Česká najvyššia súťaž stojí na silných menách
„Tohtoročný výber opäť potvrdzuje, že česká najvyššia súťaž stojí na silných menách, veľkých príbehoch a ľuďoch, ktorí jej pomohli vyrásť na rešpektovanú značku.
Som rád, že ich môžeme predstaviť práve počas večera Hokejista sezóny spolu s ocenením najvýraznejších osobností uplynulého ročníka,“ povedal riaditeľ extraligy Martin Loukota.