Na snímke vpravo brankár Dominik Riečický (Košice) inkasuje prvý gól, vľavo Filip Ahl (Trenčín). (Autor: TASR)
TASR|1. máj 2026 o 22:53
ShareTweet0

V drese Trenčína odohral 136 zápasov a nazbieral 101 bodov.

Švédsky hokejový útočník Filip Ahl sa po troch rokoch v HK Dukla Trenčín rozhodol pre zmenu pôsobiska aj ligy.

Od nasledujúcej sezóny bude pôsobiť v českej extralige vo farbách Českých Budějovíc. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Ahl odohral v drese Trenčína celkovo 136 zápasov, v ktorých nazbieral 101 kanadských bodov za 42 gólov a 59 asistencií.

Trenčiansky klub informoval o jeho odchode už v závere baráže a po stretnutí proti Skalici sa s Ahlom rozlúčilo niekoľko desiatok fanúšikov.

Tipsport liga

pi 22:53
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Trenčania prišli o svojho kapitána. Švédsky útočník mieri do českej extraligy