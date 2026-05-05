Kladno získalo majstra sveta a víťaza Stanleyho pohára. Plekanec: Prináša víťaznú mentalitu

Hokejistov Kladna posilnil reprezentačný obranca Michal Kempný. Majster sveta z roku 2024 a víťaz Stanleyho pohára s Washingtonom z roku 2018 naposledy hral za švédsky tím Brynäs.
Rytieri oznámili príchod tridsaťpäťročného hráča na klubovom webe s tým, že podpísal zmluvu na jednu sezónu.
Do extraligy sa Kempný vracia po jednom roku. Do minulého roka hral tri sezóny za pražskú Spartu. V minulosti obliekal hodonínsky rodák v najvyššej domácej súťaži aj dres Komety Brno.
Na konte má 277 zápasov v NHL vrátane play off. S českou reprezentáciou si zahral na februárových olympijských hrách v Miláne a teraz sa chystá na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
Za Kladno bude nastupovať pod vedením trénera Radima Rulíka, ktorý predvlani pomohol českým hokejistom ukončiť štrnásťročné čakanie na svetový titul. Po sezóne Rulík prejde od reprezentácie k Rytierom.
„Budem sa snažiť priniesť niečo z tých skúseností aj do Kladna. Verím, že sa to podarí. Samozrejme budem chcieť podávať čo najlepšie výkony a nejakým spôsobom pomôcť tímu k úspechu. Bude to o tvrdej každodennej práci a ceste počas sezóny.
Teším sa na to,“ uviedol Kempný. Pre návrat zo Švédska domov sa rozhodol kvôli rodine, pretože starší syn pôjde do školy.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať tak kvalitného obrancu, akým Michal určite je. Do tímu prináša víťaznú mentalitu aj skúsenosti z veľkých zápasov. Veríme, že bude patriť k lídrom obrany,“ povedal športový riaditeľ Tomáš Plekanec.