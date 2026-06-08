Líder michalovskej ofenzívy opúšťa klub. Smeruje do českej extraligy

Matúš Spodniak.
Matúš Spodniak. (Autor: TASR)
TASR|8. jún 2026 o 13:08
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V drese Michaloviec strelil v uplynulom ročníku Tipsport ligy 24 gólov.

Slovenský hokejista Matúš Spodniak bude vo svojej kariére pokračovať v českej extralige, kde si oblečie dres HC Olomouc.

Líder ofenzívy HK Dukla Michalovce v sezóne 2025/26 sa stretne v nasledujúcom ročníku v jednom tíme s krajanom Rayenom Petrovickým.

Olomoucký klub zverejnil informáciu o angažovaní Spodniaka na svojom facebookovom profile.

„Matúš mal veľmi dobrú sezónu v Michalovciach. Zaujal nás svojim dôrazom v predbránkovom priestore, z ktorého dal veľa gólov. Sľubujeme si od neho, že nám pomôže v produktivite,“ uviedol tréner Petr Svoboda.

Spodniak sa vlani vrátil na Slovensko po 11 rokoch. Mládežnícke kategórie aj štart profesionálnej kariéry absolvoval v USA a v zámorí si zahral v univerzitnej NCAA, ale aj v ECHL a AHL.

V drese Michaloviec strelil v uplynulom ročníku Tipsport ligy 24 gólov v základnej časti, ku ktorým pridal 11 asistencií. V play off mal bilanciu 5+2.

Po klubovej sezóne dostal od trénera Vladimíra Országha pozvánku do slovenskej reprezentácie, ale v jej drese neodohral žiadny duel pre zdravotné problémy.

Česká hokejová extraliga

    Matúš Spodniak.
    Matúš Spodniak.
    Líder michalovskej ofenzívy opúšťa klub. Smeruje do českej extraligy
    dnes 13:08
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