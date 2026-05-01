Veľký slovenský export do Brna. Kometa predstavila viacero posíl

Slovenský hokejový brankár Eugen Rabčan sa stal hráčom českého klubu HC Kometa Brno. K účastníkovi najvyššej českej súťaže smerujú aj útočníci Maxim Čajkovič a Silvester Kusko. Klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej stránke.
Pre 24-ročného Rabčana pôjde o prvé pôsobisko mimo slovenskej extraligy. V sezóne 2025/2026 bol brankárskou jednotkou HC ’05 Banská Bystrica, za ktorú odchytal 46 zápasov.
Dosiahol v nich 92,1-percentnú úspešnosť zákrokov a päťkrát udržal čisté konto. V uplynulých dvoch sezónach si zároveň vybojoval aj pozvánky do slovenskej reprezentácie.
Maxim Čajkovič sa do Brna vracia do známeho prostredia. Práve v Komete Brno hokejovo vyrastal na začiatku profesionálnej kariéry.
V posledných dvoch sezónach pôsobil v HC Verva Litvínov, kde získal 11 a 12 kanadských bodov.
Tridsaťročný útočník Silvester Kusko odohral celú doterajšiu kariéru v českej extralige.
Za sebou má aj viacero sezón v Komete, no v uplynulých piatich rokoch hral za HC Olomouc. Celkovo má na konte 401 zápasov v českej lige, v ktorých nazbieral 92 bodov.
Okrem slovenskej trojice pribudli do kádra Komety aj viacerí hráči z Česka a zahraničia – Radek Kučeřík, Michal Kunc, Dalimil Mikyska, Jan Süss, Richard Nedomlel, fínsky útočník Robert Leino a americký obranca Luke Witkowski.