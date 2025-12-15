Nezáleží, kde hrá, zbiera bod na zápas. Slafkovský si zadal náročnú úlohu

Juraj Slafkovský odohral v tejto sezóne za Montreal 32 zápasov, v ktorých nazbieral rovných 20 bodov za deväť gólov a 11 asistencií.
Jeho spoluhráči z prvého útoku, s ktorými odohral v tejto sezóne najviac minút, majú bodov o čosi viac. Cole Caufield ich má 33 (17+16), Nick Suzuki dokonca 37 (9+28).
Slafkovský môže byť platný v súbojoch, silný na mantineloch, dobrý v predbránkovom priestore, no vždy sa bude pri ňom ponúkať tá najpriamejšia otázka: kde sú body?
Odpoveď na ňu ponúkol v uplynulých zápasoch.
Počas týždňa (8.12. - 14.12.) mali európske súťaže prestávku z dôvodu medzištátnych zápasov, a tak sa do tradičného sumára dostala pätica zo zámoria.
Okrem Slafkovského zaujali Adam Sýkora, Martin Chromiak, brankár Samuel Hlavaj a Alex Mišiak.
Juraj Slafkovský
V úvodných 11 zápasoch sezóny 2025/26 získal Slafkovský 5 bodov za štyri góly a jednu asistenciu. V ďalších 11 zápasoch mu pribudli na konto dva góly a tri asistencie.
Lenže v posledných 10 dueloch začal bodovať dvojnásobným tempom:
- proti Vegas mal 1+1
- proti Coloradu 0+1,
- proti Ottawe 1+0,
- proti Winnipegu 1+0,
- proti Torontu 0+1,
- proti St. Louis 0+0,
- proti Tampe 0+0,
- proti Pittsburghu 0+2,
- proti NY Rangers 0+0,
- a proti Edmontonu 0+2.
Za 10 zápasov získal 10 bodov, uplynulý týždeň má v štyroch zápasoch štyri body. To je bilancia bod na zápas a jasná odpoveď na otázku z úvodu článku.
Posledné dva body získal v noci na pondelok pri výhre 4:1 nad Oilers. Pri prvom góle zaznamenal asistenciu po tom, čo si vymenil puk s Ivanom Demidovom a následne dobre clonil pred brankárom.
Druhý bod v zápase si pripísal po presnej prihrávke na kapitána Nicka Suzukiho, ktorého našiel osamoteného v ideálnom priestore.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského na gól Nicka Suzukiho
Oba body prišli v presilovke, čo potešilo aj Slafkovského.
„Produktivita v početnej prevahe je super, dodáva to sebavedomie aj do hry v rovnovážnom stave. Keď viete, že máte dobrú hru v presilovkách, je to vždy potešujúce," uviedol.
Dobrá forma, ktorou sa prezentoval od úvodu ročníka, sa začala prejavovať na na kanadských bodoch.
Môže za to aj fakt, že Slafkovský čiastočne vymenil prvú formáciu za druhú, kde je viac na puku, môže si viac dovoliť a v prvom momente nehľadá prihrávkou kreatívnejších spoluhráčov, ako sú Suzuki a Caufield.
Čiastočne preto, lebo hoci sa stal súčastou druhého útoku s Demidovom a Oliverom Kapanenom, pri kľúčových momentoch zápasu, alebo proti silným súperom, ho tréner spája s Caufieldom a Suzukim.
V posledných 10 zápasoch pri hre piatich proti piatim odohral v druhej formácii 58 minút a 9 sekúnd, v prvej 56 minút a 51 sekúnd.
„Musím byť schopný hrať s každým a dokázať urobiť každého spoluhráča vo formácii lepším. To je to, čo chcem robiť a je len dobre vidieť, keď sa to naozaj stane," uviedol prednedávnom Slafkovský.
Po mnohých zápasoch ho chvália aj zámorskí experti, ktorí si všímajú, aký veľký progres robí v ofenzíve, ale aj v defenzíve.
Marc-Olivier Beaudoin po výhre nad Edmontonom napísal: „Slafkovský sa stáva presne tým hráčom, ktorého si vedenie Montrealu želalo, keď ho draftovali."
Adam Sýkora
V zámorí si postupne vybojoval stabilné miesto v tzv. „bottom six" a presne tam naplno vynikajú jeho silné stránky.
Adam Sýkora stavia na rýchlosti, agresívnom forčekingu a ochote ísť do súbojov, čo z neho robí platného hráča najmä v oslabeniach.
Práve v jednom z nich rozhodol v noci na sobotu o víťazstve Hartfordu 2:1 na ľade Uticy a stal sa prvou hviezdou zápasu.
VIDEO: Gól Adama Sýkoru v oslabení
Gól v druhej tretine bol pre Sýkoru piatym v sezóne a zároveň prvým po štyroch dueloch bez bodu. V 24 zápasoch k nemu pridal aj tri asistencie, no jeho prínos sa v AHL nepočíta len na body.
Je to typ hokejistu, ktorý si miesto v zostave udržiava energiou, pracovitosťou a schopnosťou byť nepríjemný pre súpera – presne tým, čo tréneri v zámorí od hráčov spodných formácií vyžadujú.
Práve týmito vlastnosťami by mohol zaujať aj reprezentačného trénera Vladimíra Országha, ktorý bude už čoskoro skladať káder pre olympiádu v Miláne.
Martin Chromiak
Isté miesto v kádri slovenského tímu nemá ani útočník Ontaria Martin Chromiak. Zároveň však treba dodať, že aj on sa prezentuje v poslednom období skvelou formou.
V uplynulom týždni zaznamenal gól pri výhre 6:3 nad Texasom.
Mladý Slovák zaujal už v prvej tretine. V 14. minúte vystihol rozohrávku súpera na defenzívnej modrej čiare, rýchlym krokom si vytvoril náskok a samostatný únik zakončil chladnokrvným bekhendovým blafákom.
V tímovej produktivite mu patrí delené druhé miesto. Vedeniu Los Angeles posiela signál, že je pripravený bojovať o ďalší krok v kariére - debutovať v NHL.
Dvadsaťtriročný útočník bodoval v siedmich z posledných deviatich zápasov a po 22 dueloch má na konte 17 bodov za osem gólov a deväť asistencií.
Samuel Hlavaj
Začiatok decembra bol pre Samuela Hlavaja nepríjemnou fackou. Po nevýrazných číslach v AHL - v deviatich zápasoch inkasoval 32 gólov, s priemerom 3,56 na zápas a úspešnosťou zákrokov len 87 percent - ho Iowa preradila do ECHL.
Ani krátka zastávka o súťaž nižšie nepriniesla okamžitý obrat, keďže v jedinom štarte pustil štyri góly a jeho tím prehral. Hoci ho organizácia hneď povolala späť na farmu, v zápasoch nechytal.
„Bol v pohode. Rozoberali sme spolu nejaké inkasované góly, ale nebolo potrebné ho 'kriesiť'. Zároveň však potrebujeme, aby sa rozbehol," vysvetlil pre Sportnet reprezentačný tréner brankárov Ján Lašák, ktorý s Hlavajom s určitosťou počíta pre olympiádu v Miláne.
O to dôležitejšia bola reakcia Slováka po návrate do zostavy.
Na ľade favorizovaného tímu Manitoba Moose vychytal čisté konto, zlikvidoval všetkých 28 striel súpera a výraznou mierou sa podieľal na víťazstve 6:0.
Výkon, ktorým umlčal pochybnosti a zároveň si vypýtal späť dôveru trénerov, mu vyniesol ocenenie pre druhú hviezdu zápasu. Presne takýto zápas môže byť bodom obratu v náročnej sezóne.
Alex Mišiak
Jeho zámorská cesta zatiaľ nebola o rýchlych skokoch. Alex Mišiak si po drafte musel svoje miesto medzi profesionálmi poctivo vydrieť, prejsť si nižšími súťažami a naučiť sa fungovať v systéme, kde sa chyby neodpúšťajú.
V tejto sezóne nastupuje v AHL za Rockford IceHogs, farmu Chicaga Blackhawks, kde postupne zbiera skúsenosti v mužskom hokeji.
V noci na sobotu prišiel moment, na ktorý čakal - strelil svoj premiérový gól v AHL.
VIDEO: Premiérový gól Alexa Mišiaka v AHL
Dvadsaťjedenročný útočník skóroval pri víťazstve Rockfordu nad Milwaukee 5:3, keď v druhej tretine zvýšil skóre na 3:1 pre domácich.
Po 19 zápasoch prebiehajúceho ročníka má na konte dva body za gól a asistenciu, no dôležitejšie než samotné čísla je potvrdenie, že si dokáže nájsť cestu k produktivite aj o úroveň vyššie.