Litvínov zvládol rolu favorita v prvom zápase baráže. Hrdinom mohol byť kapitán Sukeľ

Česká extraliga - baráž (1. zápas)
HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 24. D. Kaše, 53. Czuczman, 70. Baláž – 20. Ozols, 35. Lhoták
/stav série: 1:0/
Hokejisti Litvínova vedení slovenským kapitánom Matúšom Sukeľom úspešne vstúpili do baráže o účasť v českej extralige.
V úvodnom zápase zdolali v piatok Jihlavu 3:2 po predĺžení. Druhý duel série hranej na štyri víťazstvá je na programe opäť na severe Čiech v sobotu o 17.30 h.
Predĺženie začalo s oneskorením 13 minút kvôli ošetrovaniu diváka v hľadisku. Hráči sa vrátili do kabín a nastúpili až po skončení zásahu záchranárov.
Verva v oslabení odolala a v 63. minúte mohol rozhodnúť jej kapitán Sukeľ, no jeho blafák vystihol Beran pravým betónom. Na druhej strane sám pred Čajanom neuspel Štefančík.
Napokon rozhodol strelou od modrej čiary Baláž a trénerská výzva Jihlavy na tom nič nezmenila.