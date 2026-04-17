Litvínov zvládol rolu favorita v prvom zápase baráže. Hrdinom mohol byť kapitán Sukeľ

Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ. (Autor: Facebook/HC VERVA Litvínov)
TASR|17. apr 2026 o 23:14
ShareTweet0

Predĺženie začalo s oneskorením kvôli ošetrovaniu diváka v hľadisku.

Česká extraliga - baráž (1. zápas)

HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 24. D. Kaše, 53. Czuczman, 70. Baláž – 20. Ozols, 35. Lhoták

/stav série: 1:0/

Hokejisti Litvínova vedení slovenským kapitánom Matúšom Sukeľom úspešne vstúpili do baráže o účasť v českej extralige.

V úvodnom zápase zdolali v piatok Jihlavu 3:2 po predĺžení. Druhý duel série hranej na štyri víťazstvá je na programe opäť na severe Čiech v sobotu o 17.30 h.

Predĺženie začalo s oneskorením 13 minút kvôli ošetrovaniu diváka v hľadisku. Hráči sa vrátili do kabín a nastúpili až po skončení zásahu záchranárov.

Verva v oslabení odolala a v 63. minúte mohol rozhodnúť jej kapitán Sukeľ, no jeho blafák vystihol Beran pravým betónom. Na druhej strane sám pred Čajanom neuspel Štefančík.

Napokon rozhodol strelou od modrej čiary Baláž a trénerská výzva Jihlavy na tom nič nezmenila.

Česká hokejová extraliga

    dnes 23:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Litvínov zvládol rolu favorita v prvom zápase baráže. Hrdinom mohol byť kapitán Sukeľ