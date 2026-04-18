VIDEO: Chromiak opäť hviezdil v drese Ontaria. Strelil víťazný gól a pridal aj asistencie

Martin Chromiak sa teší z gólu (Autor: Ontario Reign)
Sportnet|18. apr 2026 o 07:25
Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak mal opäť výrazný podiel na víťazstve Ontaria Reign nad San Diegom Gulls 4:1 v nočnom zápase zámorskej súťaže AHL. Vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu.

Dvadsaťtriročný krídelník si najprv 33 sekúnd pred koncom prvej tretiny pripísal asistenciu na vyrovnávajúci gól Nikitu Alexandrova.

Jeho chvíľa prišla v 24. minúte, keď počas presilovej hry prekonal brankára Damiana Claru, ktorý chytal za Taliansko na domácich ZOH. Nakoniec to bol víťazný gól zápasu.

VIDEO: Chromiakov gól

Slovenský útočník sa pripomenul aj v polovici tretej časti. Pri presnom zásahu Kennyho Connorsa v početnej výhode na 4:1 si pripísal sekundárnu asistenciu.

Chromiak nazbieral v 70 dueloch prebiehajúceho ročníka už 56 bodov (28+28). Ontario zaknihovalo šiesty triumf po sebe.

Juraj Pekarčík zaznamenal asistenciu a u končil šesťzápasové bodové suchoty. Jeho Springfield však prehral s Hartfordom 5:7. Po 68 zápasoch má na konte 34 bodov (10+24).

VIDEO: Asistencia Pekarčíka

