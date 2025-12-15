VIDEO: Slafkovský sa podieľal na polovici gólov Montrealu. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský pomohol v nočnom zápase NHL dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Edmontonom 4:1.
Po 32 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte už 20 kanadských bodov za 9 gólov a 11 asistencií. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.
Slafkovského asistencie v presilovke
Slafkovský sa podieľal na úvodnom góle zápasu, ktorý strelil Ivan Demidov. V 23. minúte si po vyhranom vhadzovaní v útočnom pásme vymenili puk na pravej strane a Demidov prestrelil brankára Calvina Pickarda aj vďaka tomu, že mu slovenský spoluhráč na okamih zakryl výhľad.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského na gól Ivana Demidova
Aj druhý Slafkovského bod prišiel v presilovke. V 44. minúte našiel pred odkrytou bránkou nedôrazne pokrytého Nicka Suzukiho, ktorý poľahky upravil na priebežných 3:0. Domáci si už víťazstvo nenechali vziať a bodovali v treťom zápase za sebou.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského na gól Nicka Suzukiho
Slafkovský mal miesto na krídle druhej formácie Canadiens s centrom Oliverom Kapanenom a Demidovom. Odohral 16:28 min., počas ktorých trikrát vystrelil na bránku, prezentoval sa hitom, zblokovanou strelou a dostal sa aj na buly, ktoré vyhral.
Domácich vtedy podržal český brankár Jakub Dobeš, ktorý napokon inkasoval iba raz z 28 striel. „V tom oslabení bol skvelý. Dodalo nám to psychickú výhodu a sebavedomie do ďalších minút,“ povedal obranca Montrealu Mike Matheson podľa nhl.com.
V 7. minúte dostal menší trest za hákovanie, na trestnú lavicu si sadol spoločne s Kapanenom (krošček), no hostia nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov. Slovenský útočník získal v uplynulých dvanástich dueloch jedenásť bodov, prihrávka na gól Suzukiho bola jeho jubilejná 80. v NHL.
Pre Montreal to bolo 17. víťazstvo v sezóne, po ktorom si v nahustenej Východnej konferencii upevnil 3. miesto v tabuľke Atlantickej divízie.
„Mám pocit, že to bol jeden z našich najkomplexnejších výkonov. Hrali sme jednoducho. Viedli sme proti naozaj skúsenému tímu, ktorý vie dotiahnuť gólovú stratu. Všetci sme prispeli k tomuto víťazstvu,“ povedal útočník Montrealu Jake Evans.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
32
9
11
20
+1
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+6
3.
Martin Fehérváry
Washington
30
2
8
10
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
21
3
1
4
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL
V bránke Edmontonu tentoraz nenastúpila nedávna akvizícia Tristan Jarry, ale Pickard. Z 27 striel inkasoval štyri góly a mal 85,2-percentnú úspešnosť zákrokov.
„Nebol to náš najlepší zápas. Súperovi sme dovolili veľa šancí z otvorených priestorov. Aj ja musím svoju úlohu lepšie splniť,“ poznamenal Pickard. Útočník Edmontonu Leon Draisaitl mohol získať svoj tisíci bod v základnej časti, no hoci strávil na ľade takmer 26 minút a štyrikrát vystrelil na bránku, nebodoval.
Utah s veľkým obratom
Hráči Utahu prehrávali na ľade Pittsburghu po dvoch tretinách 0:3, no v 48. minúte už viedli 4:3. Domáci síce vyrovnali, no napokon sa z triumfu tešili „mamuti,“ ktorí triumfovali 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil Dylan Guenther. Potvrdil tým prevahu hostí, ktorí prestrieľali Pittsburgh 37:16.
„Stále sme si vraveli, že musíme zotrvať na našej ceste. Niekedy je to ťažké, pretože keď prehrávaš, tak chceš zmeniť veľa vecí. Dôležité je nevzdávať sa a skórovať zo šancí, ktoré si vytvoríme. Presne to sme dokázali v tretej tretine,“ konštatoval Guenther.
„Nikdy by som si nepomyslel, že sa sem (medzi novinárov) vrátim o 24 hodín a budem viesť ten istý rozhovor. Znie to ako pokazená platňa,“ uviedol tréner Pittsburghu Dan Muse.
Kapitán „tučniakov“ Sidney Crosby naďalej stráca dva kanadské body na Maria Lemieuxa, ktorý je líder bodovania Pittsburghu a zároveň na ôsmom mieste v historickom poradí NHL. „Dnes sme nepodali najlepší výkon. Napriek tomu sme stále mali na to, aby sme zvíťazili. Žiaľ, nepodarilo sa nám to,“ povedal Crosby podľa nhl.com.
Útočník Andrej Svečnikov rozhodol v samostatných nájazdoch o víťazstve Caroliny nad Philadelphiou 3:2. Domáci viedli 2:0, no hostia dokázali vyrovnať aj vďaka dvojbodovému Trevorovi Zegrasovi, ktorý gólom v 59. minúte poslal zápas do predĺženia.
Pre Hurricanes to bolo štvrté víťazstvo v sérii, Philadelphia prehrala tretíkrát za sebou. Tímy sa stretli druhýkrát v priebehu 24 hodín, pričom Carolina zvíťazila aj v predošlom vzájomnom súboji po samostatných nájazdoch. Philadelphia podľahla tomuto súperovi v ôsmom vzájomnom zápase v rade.
Debut Hughesa v drese Wild
Úspešnú premiéru v drese Minnesoty Wild absolvoval hviezdny obranca Quinn Hughes. Duel proti Bostonu bol pre neho prvý v drese Wild od výmeny z Vancouveru. Odohral v ňom takmer 27 minút, bol najvyťaženejší hráč v zápase a gólom prispel k triumfu 6:2.
Minnesota zvíťazila vo štvrtom stretnutí za sebou a ukončila štvorzápasovú víťaznú sériu Bostonu. Po tri kanadské body si pripísali útočníci Ryan Hartman a Kirill Kaprizov.
Druhý menovaný strelil už svoj 20. gól v sezóne, ktorá je pre neho šiesta s minimálne 20 gólmi.
VIDEO: Gól Kirilla Kaprizova na 2:0
Prekonal tým klubový rekord Minnesoty Wild, ktorý držali slovenský útočník Marián Gáborík a Američan Zach Parise s piatimi dvadsaťgólovými sezónami. Kaprizov strelil v základnej časti 205. gól v drese Minnesoty, ktorým vyrovnal výkon Mikka Koiva na 2. mieste v historickom poradí Wild. Na jeho čele je Gáborík s 219 gólmi.
Hráči Buffala začali šesťzápasový trip tromi prehrami, no zakončili ho tromi víťazstvami. Na ľade Seattlu triumfovali 3:1 a dosiahli piatu výhru v uplynulých ôsmich stretnutiach.
NHL - 15. december - výsledky:
Montreal - Edmonton 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 23. Demidov (Slafkovský, Hutson), 32. Veleno, 44. Suzuki (Slafkovský, Hutson), 54. Texier (Struble) - 53. Hyman (Bouchard, McDavid)
Brankári: Dobeš - Pickard, strely na bránku: 27:28
(Slafkovský za domácich 0+2)
Pittsburgh - Utah 4:5 pp (2:0, 1:0, 1:4 - 0:1)
Góly: 1. Brazeau (Kindel, McGroarty), 16. Rust (Rakell), 26. Kindel (Shea, Letang), 55. Brazeau (Karlsson, Kindel) - 42. Schmidt (Schmaltz, Peterka), 42. Carcone, 46. Durzi (Yamamoto, Sergačev), 48. Carcone (Hayton, But), 61. Guenther (Marino)
Brankári: Murašov - Vejmelka, strely na bránku: 16:37
Carolina - Philadelphia 3:2 pp a sn (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 6. Carrier (Walker, Staal), 16. Hall (Nikišin, Blake), rozh. sn Svečnikov - 20. Drysdale (Zegras, Mičkov), 59. Zegras (Konecny, Dvorak)
Brankári: Bussi - Vladař, strely na bránku: 32:26
Minnesota - Boston 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Góly: 11. Spurgeon (Faber, Johansson), 29. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 33. Hartman (Faber), 41. Hughes (Hartman, Aube-Kubel), 49. Boldy (Kaprizov), 55. Kaprizov (Hartman, Hunt) - 51. Steeves (Minten, Eyssimont), 60. Peeke (Kuraly, Jeannot)
Brankári: Gustavsson - Swayman, strely na bránku: 31:31
Seattle - Buffalo 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 53. Stephenson (Dunn, Eberle) - 18. Östlund (Norris, Tuch), 31. Thompson (Krebs, Tuch), 60. Benson (Quinn, McLeod)
Brankári: Daccord - Lyon, strely na bránku: 24:23
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: