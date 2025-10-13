Vráťte gól Slafkovskému, žiadajú fanúšikovia. Aj obranca si myslel, že skóroval Slovák

BRATISLAVA. Bol to gól Juraja Slafkovského alebo nie? Zasiahol puk jeho hokejku alebo hokejku súpera?
V Montreale po výhre 3:2 nad Chicagom zavládol čulý ruch. Fanúšikovia na sociálnych sieťach rozoberajú, či presný zásah, ktorý rozhodol o víťazstve Canadiens len 15 sekúnd pred koncom zápasu, patrí Slafkovskému alebo obrancovi Kaidenovi Guhlemu.
Slafkovský odštartoval nový ročník veľmi dobrými výkonmi a otvára sumár najlepších Slovákov v zahraniční.
Napriek tomu, že v troch zápasoch strelil iba jeden gól, experti ho chvália. Predovšetkým kvôli tomu, že začal hrať tak, ako avizoval pred štartom ročníka.
Dvojgólový večer absolvoval v sobotu Oliver Okuliar, ktorý sa začína naplno udomácňovať vo Švédsku.
V uplynulom týždni (6.10. - 12.10) zaujali výkonmi aj Slováci v Česku - Samuel Kňažko strelil prvý gól v novom drese, Libor Hudáček potiahol Třinec na vrchol tabuľky a Róbert Lantoši patrí medzi najproduktívnejších v lige.
Juraj Slafkovský
Bežala posledná minúta zápasu, stav skóre medzi Montrealom a Chicagom bol 2:2, no Canadiens zatlačili súpera vo obrannom pásme.
V priebehu niekoľkých sekúnd vyslali na bránku tri strely, ujala sa až posledná od modrej čiary z hokejky Kaidena Guhleho, ktorý sa začal radovať ako prvý.
Za obrancom Montrealu hneď prikorčuľoval Slafkovský, ktorý cítil, že puk tečoval. Oficiálny klubový profil aj televízia Sportsnet na sociálnych sieťach uverejnili príspevky o tom, že Slafkovský skóroval. O niekoľko minút ale presný zásah uznali Guhlemu.
"Ani som nevedel, že som dal gól. Myslel som si, že ho dal 'Slaf' (Slafkovský, pozn. red.). Stále si nie som istý, či bol môj," hovoril po zápase prekvapený Guhle.
Lenže Montreal v nedeľu uverejnil na Instagrame video spoza bránky, na ktorom jasne vidno, že Slafkovský puk zasiahol hokejkou.
VIDEO: Víťazný gól Montrealu proti Chicagu
Fanúšikovia v komentároch označovali oficiálny profil NHL so žiadosťou, aby gól pripísali Slafkovskému. Podobné statusy kolovali aj na X.
Keďže spätne to vedenie profiligy už s veľkou pravdepodobnosťou nebude prešetrovať, gól tak patrí Guhlemu.
Nič to však nemení na tom, že Slafkovský podal v priebehu týždňa tri kvalitné výkony, ktoré pomohli Montrealu k dvom výhram. Bodoval iba raz, proti Detroitu strelil prvý gól v sezóne.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského v novej sezóne
Na ľade začal plniť aj predsavzatie, že musí byť fyzickejší a hrať viac do tela. Už v prvom zápase vstúpil do hry bodyčekom.
Proti Detroitu predviedol naozaj tvrdý hit na jedného z lídrov tímu Moritza Seidera a bojovnosť sa mu vyplatila aj pri súbojoch v predbránkovom priestore. Či už v zápase proti Red Wings, ale aj proti Chicagu.
„Chcem vyhrávať súboje, hľadať svojich spoluhráčov a tlačiť sa do bránky. Pretože tam potom bývam najviac odmenený," uviedol Slafkovský.
Oliver Okuliar
Pre hokejistu nikdy nie je ľahké, keď v priebehu leta zmení tím. O to viac náročnejšie je to v prípade, keď sa hráč presunie z jedného konca sveta na druhý.
Oliver Okuliar v minulej sezóne nastupoval za farmársky tím Floridy Panthers v AHL. Za Charlotte odohral vrátane play-off 87 zápasov so ziskom 41 bodov. S mužstvom si zahral finále Calderovho pohára.
Počas prestupového obdobia sa ale rozhodol opustiť zámorie a novú zmluvu podpísal vo švédskom tíme Skellefteå.
Začiatky v novej súťaži neboli pre 25-ročného Trenčana jednoduché, na prvý bod čakal tri zápasy. V poslednom období sa mu ale začalo dariť.
Svoju formu potvrdil slovenský reprezentant v sobotnom zápase proti HV 71, v ktorom strelil dva góly.
Okuliar zaujal predovšetkým presným zásahom v 29. minúte na priebežných 3:2. Pri mantineli sa efektne zbavil dvojice protihráčov a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal hosťujúceho brankára. Druhým gólom v závere pečatil vysokú výhru 8:3.
VIDEO: Gól Olivera Okuliara do siete HV 71
Po 11 odohraných zápasoch má na konte sedem bodov za štyri góly a tri asistencie. Skellefteå patrí medzi favoritov celej súťaže, aktuálne je na 3. mieste.
Samuel Kňažko
O náročnej adaptácii by mohol hovoriť aj Samuel Kňažko. Obranca Vítkovíc pôsobil uplynulé štyri sezóny v zámorí, pred touto sezónou sa opísal českému extraligistovi.
V tíme patrí medzi lídrov, nastupuje v druhej obrannej dvojici a priestor dostáva v presilovkách aj oslabeniach. Priemerne strávi na ľade 23 minút a 29 sekúnd, čo ho podľa oficiálnych štatistík radí na šieste miesto v celej lige.
Aj keď sa mu pomerne často darilo bodovať, zbieral iba asistencie. Premiérový gól v ročníku strelil až v nedeľu do siete Karlových Varov. Čakal na neho dlhých 13 zápasov.
„Jeho rana od modrej vymietla karlovarské pavúky pod brvnom," napísal klub na sociálnych sieťach. Kňažkov gól bol nakoniec víťazný, Vítkovice zdolali Karlove Vary 3:0.
„Už to tam muselo padnúť," hovoril slovenský obranca po zápase s úsmevom. „Nikdy nie je ľahké prestreliť toľko hráčov, no teraz som zatvoril oči a padlo to tam."
Priznal, že strelený gól zdvihne sebavedomie jemu, aj celému tímu. Vítkovice sa po nevydarenom úvode šplhajú tabuľkou, aktuálne figurujú na šiestom mieste.
Libor Hudáček
Aktuálnym lídrom českej extraligy sú hokejisti Třinca, ktorí ťahajú trojzápasovú šnúru výhier a z úvodných trinástich stretnutí vyhrali až desať.
Ich najproduktívnejším hráčom je Libor Hudáček. Nestarnúci útočník sa výraznou mierou postaral aj o nedeľnú výhru „oceliarov" 5:3 na ľade Olomouca. Hudáček si pripísal gól aj asistenciu.
VIDEO: Hudáček naservíroval puk pred prázdnu bránku
Slovenský forvard boduje pravidelne, aktuálne má na konte 13 bodov v 13 zápasoch a v ligovej tabuľke produktivity mu patrí delená siedma priečka.
Róbert Lantoši
Ešte o štyri pozície vyššie sa nachádza Róbert Lantoši. Útočník Českých Budějovíc v tomto ročníku nebodoval iba v troch zápasoch.
V piatok sa 30-ročný Slovák podieľal na výhre Motoru 4:2 nad Libercom až troma asistenciami. Bol to jeho druhý trojbodový zápas v ročníku. Portál Flashscore ho označil za najlepšieho hráča stretnutia.
VIDEO: Efektná spolupráca na linke Lantoši - Olesen
Spokojnosť s letným angažovaním slovenského útočníka vyjadril po zápase aj športový manažér Budějovíc Jiří Novotný. „Nebrali sme zajaca vo vreci a vedeli sme, čo nám prinesie. Lantoši nebude skákať hlavou do strely, nemá to v krvi, ale je schopný urobiť 50 bodov za sezónu," uviedol.