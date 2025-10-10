Slafkovský bol uzavretý aj v Montreale, píše expert. Po prvom góle sa radoval, kričal a vtipkoval

DETROIT. Nie je žiadne tajomstvo, že Juraj Slafkovský v poslednom období príliš nekomunikuje s médiami. Predovšetkým s tými na Slovensku.
Na začiatku sezóny sa však ukazuje, že zdržanlivejší je aj pri novinároch z Montrealu, čo sa ukázalo predovšetkým v príprave.
Počas leta poskytol iba jeden rozhovor kanadskej televízii TVA Sports a s jedným súhlasil aj pre The Athletic pred odletom na prvý zápas, ktorý Montreal prehral v Toronte 2:5.
Autor rozhovoru Arpon Basu písal, že Slafkovský počas tréningového kempu nehovoril často, a aj keď medzi novinárov prišiel, jeho odpovede boli strohé a vážne.
Zámorskí novinári neboli na takýto prístup zvyknutí, ale Slovák to zrejme robil zámerne. „Snažím sa príliš nerozprávať a radšej to robiť na ľade," povedal.
Narážal pri tom na nevydarený vlaňajšok, kedy po zlých výkonoch hovoril, že sa musí zlepšiť v hre do tela. Potom to v zápase nerobil a opäť sa kritizoval. Takto sa to opakovalo takmer celú prvú polovicu ročníka.
Lenže po druhom zápase novej sezóny, v ktorom strelil premiérový gól a Montreal vyhral 5:1, sa do šatne vrátil „starý dobrý" Slafkovský. Radoval sa, kričal a s novinármi vtipkoval.
Na gól nečakal dlho
Slafkovský čakal na úvodný gól sezóny najkratšie v kariére. Ako nováčik skóroval až v piatom zápase, v druhej sezóne v jedenástom, v tretej v štvrtom. Teraz sa radoval už v druhom stretnutí.
V 38. minúte počas presilovej hry dorazil strelu Colea Caufielda za chrbát brankára Red Wings Johna Gibsona. Bol to už piaty gól Montrealu v zápase, prvý z početnej výhody v sezóne.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského v sezóne 2025/26
„Už dlho klopal na dvere a teraz ich otvoril," napísal na sociálnej sieti X expert Marco D'Amico. Narážal pri tom na fakt, že Slafkovský hral dobre aj v prvom zápase, no zo šiestich pokusov na bránku neskóroval.
„Vždy je pekné skórovať. Áno, proti Torotnu som mal veľa šancí, ale stávajú sa aj také zápasy. Musím ostať koncentrovaný, robiť správne veci a potom budem odmenený," hovoril Slafkovský.
Proti Detroitu premenil jednu z dvoch striel na presný zásah. Efektívni boli aj jeho spoluhráči, už v prvej tretine z deviatich pokusov strelili tri góly.
„Páči sa mi to, ale musíme pokračovať a ísť ďalej. Je to len prvá výhra a potrebujeme ich viac. Je však dobré vidieť, že vieme skórovať a v tom musíme pokračovať," dodal Slovák. So spoluhráčmi si zopakoval aj teraz už známu oslavu.
Na ľade začal plniť aj predsavzatie, že musí byť fyzickejší a hrať viac do tela. Už v prvom zápase vstúpil do hry bodyčekom.
Proti Detroitu predviedol naozaj tvrdý hit na jedného z lídrov tímu Moritza Seidera a bojovnosť sa mu vyplatila aj pri góle.
Po stretnutí hovoril, že presne takýto hráč chce byť. „Chcem vyhrávať súboje, hľadať svojich spoluhráčov a tlačiť sa do bránky. Pretože tam potom bývam najviac úspešný."
VIDEO: Hit Slafkovského na Seidera
V pozápasovom rozhovore bol uvoľnený a dovolil si aj vtipkovať. Pri otázke, čo hovorí na českého brankára Jakuba Dobeša, ktorý bol jedným zo strojcov výhry Canadiens a vychytal 30 striel Detroitu, povedal:
„Je to mladý brankár so šialeným štýlom. Vždy sa smejem, keď vidím, ako stojí v bránke. Je však dobrý, nejako mu to proste funguje," smial sa Slafkovský. Odpoveďou pobavil aj prítomných novinárov.
Najdôležitejší rok
Pri schádzaní z ľadu sa radoval a kričal. Bolo vidno, že sa mu uľavilo. V štvrtej sezóne Slafkovský konečne potrebuje dobrý vstup.
A nie je to kvôli tlaku zvonku, ani kvôli tlaku, ktorý vyvíja sám na seba. Z veľkej časti je to aj o spoluhráčoch, ktorí, podobne ako vedenie Montrealu, vkladajú do neho dôveru.
„Nejde o mňa. Chcem ukázať svoju najlepšiu verziu chalanom, ktorí sedia vedľa mňa v šatni,“ povedal Slafkovský.
„Chcem im dokázať, že tam budem vždy, keď ma budú potrebovať na ľade, a urobím čokoľvek, čo bude potrebné pre úspech tohto tímu."
Zároveň dodal, že podľa neho v NHL nehrá rolu vek, ale skúsenosti, ktoré sa získajú odohratím zápasov.
„Mám pocit, že posledné tri roky mi všetci dávali len pokoj. Hovorili, že som ešte mladý. Keď odohráte 200 zápasov, s každými 50 alebo 100 zápasmi by ste mali byť schopní urobiť krok vpred a zlepšiť svoju hru. Keď majú chalani 300 alebo 400 zápasov, potom sú finálnym produktom," myslí si.
Ďalší progres by spravil, ak by dokázal hrať vyrovnane počas celého roka. „Potom budem o krok bližšie k tomu, kde chcem byť,“ dodal s tým, že štvrtá sezóna môže byť jeho najdôležitejšou.
