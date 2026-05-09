Česi v príprave na MS nestačili na Fínov. Rozhodla nenápadná strela od modrej čiary

Hokejisti Fínska zdolali v sobotnom zápase na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme, ktoré sú prípravou na MS v hokeji, výber Česka 3:2.
Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4:5 pp v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3:1 proti Švédom.
Český tím prehrával po prvej tretine 0:2 po góloch Viliho Saarijärviho a Akua Rätyho, ale v druhej časti dokázal zmazať toto manko.
Dominik Kubalík využil presilovku piatich proti trom a skóroval aj David Tomášek. V 55. minúte však rozhodol Mikko Lehtonen, ktorý nahadzoval puk od modrej čiary a ten skončil až v sieti.
Česi si pripísali tretiu prehru z posledných štyroch stretnutí v záverečnej príprave na svetový šampionát v Zürichu a Fribourgu. V nedeľu napoludnie čakajú zverencov Radima Rulíka na záver turnaja Švajčiari.
Švédske hokejové hry - výsledky:
Fínsko - Česko 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Góly: 5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. Lehtonen (Hämeenaho) – 30. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (Voženílek)
Švédsko - Švajčiarsko
/hrá sa od 16.00 h/