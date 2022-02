Január v NHL: Tatarove suchoty, ničiaca lavína a Rus pripomínajúci Haška

NEW YORK. Ďalší mesiac najlepšieho hokeja je za nami. Čo priniesol a kto vynikol?

V januári odohral každý z 32 tímov aspoň desať zápasov. Dohromady ich bolo 202. Najviac gólov v jednom z nich strelila Florida. Columbus porazila 9:2. Vyrovnala tým sezónny rekord, ktorý držala po víťazstve 9:3 nad Tampou.

Príznačný rekord vytvorilo aj Calgary. A bolo to takisto proti Columbusu. Pri víťazstve 6:0 malo až 62 striel na bránu. Okrem toho, že to je jednoznačne najviac v tejto sezóne, je to najviac od roku 1991, keď Boston proti Quebecu vystrelil 73-krát.