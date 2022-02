Halákov skvelý večer. Marchment zaznamenal 6 bodov bez jedinej presilovky

NEW YORK. V nočných zápasoch NHL sa predstavili dvaja Slováci. Úspešný duel má za sebou brankár Jaroslav Halák. Proti Chicagu vychytal víťazstvo 3:1 a pripísal si 20 zákrokov a úspešnosť 95,2 %. Inkasoval len po strele obrancu Murphyho, keď mu puk prešiel od lapačky do brány. Brankár Vancouveru nastúpil na svoj prvý zápas po vyše mesiaci. Naposledy chytal proti Los Angeles 30. decembra. 15. januára bol umiestnený na Covid protokol. "Je to stále náročné, a ak nehráte pár týždňov alebo mesiac, ešte o to viac. Byť mimo desať dní, pridať sa k tímu a opäť zabehnúť naspäť do koľají," hovoril Halák. "Chlapci predo mnou hrali veľmi dobre a súperom sme veľa šancí nedali, hlavne v tretej tretine."

Bol to jeho deviaty zápas v sezóne, pripísal si tretie víťazstvo.

V zápase New Jersey nastúpil iba jediný Slovák - Tomáš Tatar. Proti Torontu bodovo nepomohol a odohral menej ako 14 minút. Christián Jaroš a Marián Studenič do stretnutia nezasiahli. Šesťbodová noc pre Marchmenta O hĺbke tímu Floridy svedčí aj nočný zápas proti Columbusu. Nevídaný večer zažil ich tretí útok, ktorý nazbieral dohromady 15 bodov. Šesť bodov za dva góly a štyri asistencie si pripísal kanadský útočník Mason Marchment. Všetky padli v hre 5 na 5. Jeho formácia na ľade dominovala a súperom nedovolila takmer nič. "Úprimne, prestal som to počítať, stratil som sa," hovoril po zápase krídelník o množstve jeho bodov. "Bolo to skvelé, nikdy na to nezabudnem." "S chlapcami si užívame, keď hráme spolu a chceme, aby to tak pokračovalo. Bola to poriadna zábava."

Chválil ho aj tréner Panthers Andrew Brunette: "S pukom je neúprosný a mazaný. So svojou veľkosťou a dosahom je Marchment unikátny hráč." Útočník vyrovnal klubový rekord v počte bodov v jednom zápase, ktorý držal Olli Jokinen. Ten mal dva góly a štyri asistencie v roku 2007 proti New Yorku Islanders. Dvadsaťšesťročný Marchment hrá len svoju druhú sezónu v NHL. V 21 zápasoch má skvelých 23 bodov (8+15). Gól strelil už štyri zápasy v rade. Vydarený zápas odohral aj center, ktorý nastupoval vedľa Marchmenta. Nováčik Anton Lundell si v zápase pripísal päť asistencií. Vyrovnal tým klubový rekord v počte asistencií v jednom zápase. V 42 zápasoch má 32 bodov a zapája sa do konverzácií o najlepšieho nováčika roka. "Bol to šialený zápas," povedal mladý Fín. "Všetko išlo našim smerom, vedeli sme, kde potrebujeme dostať puk. Túto noc si budem pamätať." Tretím hráčom v údernom útoku bol štvorbodový Sam Reinhart. Krídelník strelil hetrik a pridal asistenciu. Títo traja režírovali víťazstvo 8:4. Najväčšie hviezdy tímu Barkov a Huberdeau mali každý len po jednom bode. Štvorgólový obrat v tretej tretine V zápase Toronta a New Jersey išli do záverečnej časti hry lepšie hráči tímu s naším Tomášom Tatarom. Vyhrávali 4:2 a cieľ bol víťazstvo udržať. Ale "javorové listy" boli proti a predviedli skvelý obrat. Podarilo sa im vsietiť až štyri góly. Najprv skóroval Spezza, potom vyrovnal Marner. Víťazný gól strelil v oslabení Michejev. Zásahom do prázdnej brány uzavrel na konečných 6:4 svojím tretím gólom v zápase hviezdny Auston Matthews. NHL - základná časť - 1. február: Columbus - Florida 4:8 (2:4, 2:3, 0:1) Góly: 5. Nyquist (Bayreuther), 20. Laine (J. Voráček), 26. Bemström (Domi, Roslovic), 32. Laine – 1. Marchment (A. Lundell), 4. S. Reinhart (A. Lundell, Marchment), 12. Barkov (Huberdeau, Ekblad), 18. S. Reinhart (Marchment, A. Lundell), 25. S. Reinhart (Marchment, A. Lundell), 38. Tippett (Verhaeghe, S. Bennett), 38. Weegar (Marchment), 41. Marchment (S. Reinhart, A. Lundell) Brankári: Merzlikins 18/25, Korpisalo 14/15 - Bobrovskij 32/36

Detroit - Anaheim 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Góly: 20. Dylan Larkin (Zadina, G. Lindström), 63. Oesterle (Dylan Larkin) – 23. Rakell (Henrique) Brankári: Nedeljkovic 14/15 - Gibson 26/28

Chicago - Vancouver 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Góly: 54. C. Murphy (P. Kane, Dach) – 13. Chiasson (Dowling), 25. Boeser (Q. Hughes, Dickinson), 60. L. Schenn Brankári: Fleury 29/31 - Halák 20/21 /Jaroslav Halák (Vancouver) chytil 20 striel, inkasoval raz, pripiíal si úspešnosť zákrokov na úrovni 95,2 %/

Ottawa - Edmonton 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly: 12. Stützle (Chabot, B. Tkachuk), 38. N. Paul (Brännström), 65. Stützle – 13. McDavid (Bouchard, Yamamoto), 48. Nurse (D. Ryan, Hyman) Brankári: Murray 37/39 - Koskinen 28/31

Toronto - New Jersey 6:4 (2:3, 0:1, 4:0) Góly: 7. Matthews (Marner, Liljegren), 16. Matthews (Rielly, Marner), 45. Spezza (Michejev, Kerfoot), 54. Marner (Matthews), 57. Michejev (Kerfoot), 60. Matthews – 1. Zacha (J. Hughes, Bratt), 7. J. Boqvist (Colton White, Kuokkanen), 10. A. Johnsson (Mercer), 28. Bastian (Graves, J. Boqvist) Brankári: Campbell 6/9, Mrázek 19/20 - Schmid 27/32 /Tomáš Tatar (New Jersey) odohral 13 minút a 52 sekúnd, nebodoval, pripísal si dva hity/ /Christián Jaroš (New Jersey) ani Marián Studenič (New Jersey) do zápasu nenastúpili/