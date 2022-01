Hrajú ako vymenení. Toto je desať prekvapení prvej polovice sezóny NHL

Kadri je v dobrej spoločnosti. Ak sa pozrieme na počet bodov získaných na zápas, tam je center Colorada dokonca štvrtý medzi hráčmi, ktorí odohrali minimálne pätnásť zápasov.

Sú pred ním iba hviezdy Edmontonu a jeho spoluhráč MacKinnon. Kadri získava 1,41 bodu na zápas.

Ak by mal takúto produkciu v predchádzajúcich troch sezónach, stačilo by mu to na tretie miesto bodovania ligy. 1,41 bodu na zápas by mu v každom z ročníkov od sezóny 2013/14 až po sezónu 2017/18 vybojovalo dokonca prvé miesto v produktivite.

Kadri boduje tempom, vďaka ktorému by mal v 82 zápasoch 115 bodov.

Jeho doterajšie bodové maximum je 61 bodov zo sezóny 2016/17 v Toronte. Tento rok ho takmer určite prekoná. Ak bude pokračovať v nastolenom tempe, môže zavŕšiť 100 bodov.