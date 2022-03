Ďatelinka sa dostal do top10 v extralige, na jubilejný zápas už dlhšie myslel

"My sme sa sústredili na zisk troch bodov proti Prešovu a nie na moju deväťstovku. A to sa nám podarilo, za čo sme veľmi radi," komentoval po výhre nad Prešovom 38-ročný Ďatelinka.

Ďatelinka svoju kariéru spojil výlučne so Slovenskom a získal štyri majstrovské tituly: v roku 2012 so Slovanom a v rokoch 2017, 2018 a 2019 s Banskou Bystricou.

"Som rád, že mám tento 900. duel v extralige za sebou. Pravdupovediac, myslel som naň. Po tom mojom zranení v tejto sezóne som mal všelijaké myšlienky, ale teraz to mám už za sebou a mám čistú hlavu," prezradil skúsený hokejista, ktorý je v poradí len desiatym hokejistom, ktorému sa podarilo odohrať 900 zápasov v slovenskej najvyššej súťaži.

Najbližší cieľ hlavne play-off

Spokojný bol dvojnásobne, po zápase sa mu hovorilo ľahko: "Nehodnotí sa mi to zle, vyhrali sme 3:0. Mali sme najmä dobrú tretiu tretinu. V nej sme pridali druhý gól a kontrolovali hru. Sme spokojní, do nejakých veľkých šancí sme totiž súpera nepúšťali. Pomohli sme v obrane aj Evanovi Weningerovi k nule a on pomohol na druhej strane nám. Tak by to malo byť."