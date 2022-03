Produktívny Kanaďan ušiel z Prešova zo strachu pred vojnou, Ukrajinec možno narukuje

BANSKÁ BYSTRICA. Kanadský útočník Prešova Jonathan Charbonneau sa rozhodol nepokračovať v sezóne na Slovensku. Dôvod? Strach z napätej situácie na Ukrajine. Východniari tak prišli o produktívneho hráča. V 28 zápasoch nazbieral 25 bodov. Jeho krajan Brett Welychka zatiaľ ostáva, avšak tréner Ernest Bokroš prízvukuje, že sa to môže zmeniť. Ešte ťažšia je situácia s ukrajinským hokejistom Vitalijom Ljaľkom. „Sme v ťažkej situácii. Zatiaľ tu títo chlapci sú, všetko sa ale môže zmeniť zo dňa na deň. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje,“ hovorí skúsený kormidelník.

Otec zostal na Ukrajine Nikto teraz nevie, čo prinesú najbližšie dni, ba možno aj hodiny. Hlavne pri rodákovi z mestečka Brovary, ktoré leží v kyjevskej oblasti. Pokojne sa môže stať, že aj on dostane povolávací rozkaz. Už teraz sú v zbrani mnohí poprední ukrajinskí športovci.

„Ja ho vidím každý deň, obdivujem ho, že vôbec nastúpi na zápas. Má otca niekde tam, správ od neho nie je veľa. Myslím, že jeho mama a sestra sú už na Slovensku, ale aj tak ho obdivujem, že vôbec dokáže hrať hokej,“ pokračuje Bokroš. Ak by Prešov prišiel o ďalších hráčov, nahrádzali by sa nesmierne ťažko. „Som rád, že zatiaľ máme štyri formácie. Ak bude treba, pôjdu obrancovia do útoku,“ tvrdí.

"Koňare" na tom nie sú ideálne ani z hokejového hľadiska. Jedenásta priečka a problém so strieľaním gólov nie sú dobrou vizitkou vzhľadom k vyhliadkam na účasť v predkole play off. Podčiarkla to aj prehra 0:3 na ľade Banskej Bystrice. „Ťažko sa mi hodnotí každé stretnutie. Znova sme sa nedokázali presadiť v ofenzíve, hoci sme mali päť presiloviek. Snaha nám už nestačí,“ konštartoval Bokroš. Na druhej strane boli emócie oveľa pozitívnejšie. K výhre sa pridali aj oslavy jubilejného 900. zápasu kapitána Ivana Ďatelinku v najvyššej slovenskej súťaži. Len nedávno pritom jubiloval takisto, keď odohral 400. duel za banskobystrický tím.

„Myslel som na to. Pri mojom nedávnom zranení som rozmýšľal nad všeličím, ale prišlo to a som rád, že to mám za sebou. Každopádne, sústredili sme sa na tri body a nie na moju deväťstovku. Teším sa, že sme vyhrali. Mali sme veľmi dobrú tretiu tretinu, kde sme kontrolovali hru a boli sme rozumní. Pomohli sme brankárovi Wenningerovi, on pomohol nám. Tak by to malo byť,“ hovorí Ďatelinka.