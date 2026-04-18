Slovensko hostilo testovanie: Sme prvá krajina, ktorá to zorganizovala, zdôraznil Sýkora

Na štadióne v Piešťanoch sa v piatok uskutočnilo preddraftové testovanie slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov zástupcami zámorskej NHL.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Historicky prvýkrát sa takéto podujatie uskutočnilo v Európe, pred rokom v americkom Dallase to bola premiéra po podpise zmluvy o spolupráci medzi Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF), NHL a USA Hockey.
Zástupcovia z NHL v týchto dňoch testujú v Piešťanoch a Trenčíne všetkých účastníkov tohtoročného svetového šampionátu do 18 rokov, ktorý na Slovensku odštartuje v stredu.
Rovnaké testy, ako na NHL Draft Combine
„Testujeme hráčov na ľade a aj mimo neho. Ide o rovnaké testy, aké sa uskutočnia na NHL Draft Combine. Máme dáta od všetkých 10 tímov, ak bude mať niekto záujem o draftovanie hráčov, tak máme k dispozícii všetky údaje.
Ak si hokejistu vyberú, tak dáta idú priamo k ním a môžu tvoriť plán. Na Combine sa nerobia testy na ľade, vtedy majú za sebou dlhšiu pauzu. Teraz sú v najlepšej kondícii, je to teda správny čas na testovanie.
Pre kluby v NHL je to výhoda, pretože chcú informácie o hráčoch. Pomáha im to, aby vedeli, v čom sa môžu zlepšiť a k ich rozvoju,“ uviedol pre Slovenský zväz ľadového hokeja Dan Marr, riaditeľ organizácie NHL Central Scouting.
Majstrovstvá sveta v Trenčíne a Bratislave (22. apríla - 2. mája) sú ostro sledované z pohľadu skautov, podľa informácií organizátorov sa ich akreditovalo až 250.
Sýkora: Som rád, že Slovensko bolo prvé
„Ja som rád, že sme sa toho mohli zhostiť. Bola to výzva. Som rád, že Slovensko bolo prvé, ktoré takéto podujatie mohlo zorganizovať.
Zástupcovia NHL využili, že je tu 250 hráčov a získali tak o nich dáta. V Bratislave otestovali šesť tímov, Slovákov a zostávajúce družstvá otestovali v Piešťanoch,“ priblížil priebeh tejto akcie turnajový riaditeľ šampionátu do 18 rokov Roman Sýkora.
Slováci môžu výraznejšie prehovoriť do tohtoročného draftu NHL, z aktuálneho výberu do 18 rokov sa spomínajú najmä obrancovia Adam Goljer, Jakub Floriš, Filip Kovalčík, brankár Denis Čelko a útočník Lucián Bernát.
„NHL Central Scouting bude pozývať na ´ďalšie testovanie najlepších hráčov. Verím, že tam bude čo najviac našich chalanov.
My asi vieme, ktorí to budú, ale ja verím, že majstrovstvá sveta ukážu niektorým skautom, že tam bude veľké zastúpenie z nášho tímu,“ vyslovil Sýkora želanie smerom k najbližšiemu draftu NHL.