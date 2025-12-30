ONLINE: Švajčiarsko - Nemecko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

Švajčiarsko a Nemecko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
30.12.2025 o 20:00
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Krásný úterní večer z Minnesoty!
Před námi je další hrací den světového šampionátu hráčů do 20 let. Od 20:00 nás v Grand Casino Areně čeká klíčové utkání o postup do čtvrtfinále mezi Švýcarskem a Německem.
Švýcarsko je v této kategorii rozhodně na vzestupu, a tak postup do čtvrtfinále je jasný cíl této družiny. Země helvétského kříže ovšem první dva těžké duely skupiny A nezvládla. Pravdou je, že Švýcaři nastoupili proti nejtěžším soupeřům. Nejdříve padli těsně 1:2 s USA. Poté sehráli sympatický zápas se Švédskem, ale prohráli 2:4. Švýcarsko má před sebou klíčové střetnutí s Němci, jelikož jestli chtějí myslet na play-off, tak nutně musejí vyhrát. Na Silvestra poté hrají s nevyzpytatelnými Slováky.
Německo splnilo na letošní juniorském šampionátu roli outsidera skupiny A. Nutno podotknout, že ještě rozhodně může postoupit. Poslední duel základní skupiny musí ale náš západní soused vyhrát. V prvních třech dostali Němci velkou lekci. Tenisovým výsledkem 3:6 prohráli s Američany. Nestačili poměrem 1:4 na Slováky, aby následně schytali osmičku od Švédska. Německo tak se Švýcarskem musí nutně vyhrát, což rozhodně bude těžké.
Jaký z týmu se přiblíží k play-off?
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.