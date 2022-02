Hokej na ZOH 2022: Pozrite si všetky štvrťfinálové dvojice, Rusov čaká prekvapenie turnaja

PEKING. Hokejový turnaj na ZOH 2022 v Pekingu má na programe zápasy štvrťfinále. O zložení dvojíc rozhodlo kvalifikačné kolo play off o štvrťfinále.

Dvanásť účastníkov hralo v Pekingu najskôr v troch skupinách po štyroch o priamy postup do štvrťfinále (traja víťazi a najlepší druhý tím) a o nasadenie do kvalifikačného kola play off (od 5. po 12. tím).

Priamu účasť vo štvrťfinále si vybojovali USA, ROC (Rusko), Fínsko a Švédsko. V kvalifikačnom kole uspeli Slovensko, Dánsko, Švajčiarsko a Kanada.