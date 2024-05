Slovinskí hokejisti sú späť, Maďari sa otriasli a postúpiť môžu ešte aj Rumuni

Maďarské médiá však začali špekulovať, že kanadský kouč v posledných dvoch zápasoch prenechá svoju pozíciu jednému z asistentov. Maďarský hokejový zväz to neskôr dementoval a MacAdam bol aj v zápase proti Talianom na striedačke.

Postup Rumunov by bola senzácia

Pred poslednými zápasmi sú z trojice súperiacej o postup v najlepšej pozícii Maďari. Všetko majú v rukách. Ak zdolajú Slovincov, pripoja sa k nim a oba tímy si o rok vo Švédsku opäť zahrajú medzi elitou.

V poslednom zápase už teoreticky nemusí ísť o nič. Stačí, ak Rumuni nevyhrajú nad Japoncami a zároveň Taliani nezdolajú Kórejčanov.

V takom prípade bude Maďarom stačiť na postup aj terajších osem bodov. Taliani potrebujú zdolať Kórejčanov.

Teoreticky by im mohlo stačiť aj víťazstvo za dva body, ale len v prípade, že by všetky tri tímy - Taliansko, Maďarsko a Rumunsko mali rovnaký počet bodov - v takom prípade by rozhodovala minitabuľka zo vzájomných zápasov a v nej by boli domáci najlepší. Ten istý scenár by platil, aj keby mali všetci traja po deväť bodov.