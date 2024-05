Slovensko v Žiline potvrdilo úlohu favorita, Poliakom naložilo poltucet

Craig Ramsay, tréner SR: "Mali sme výborný štart do zápasu, čo bolo dôležité. Dobre sme napádali, dostali sme súpera pod tlak a dali sme rýchle góly. Vedeli sme, proti komu hráme, ale my chceme hrať stále svoj štýl hokeja a je jedno, kto proti nám stojí. S týmto zápasom môžeme byť spokojní. Čo sa týka absencie Pospíšila, čaká ho vyšetrenie a k jeho stavu sa musí bližšie vyjadriť lekár."

Marek Hrivík, útočník SR, v zápase s bilanciou 1+2: "Pomohli sme si vydareným vstupom do zápasu, dali sme góly a dostali sme sa do pohody. Samozrejme, bolo tam pár hluchých miest, čomu sa musíme v ďalších zápasoch vyhnúť. Ja som sa na ľade ešte trochu trápil, ale verím, že to bude už len lepšie."

zdroj: JOJ Šport